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Свято сьогодні, 7 травня: у кого День ангела, що не можна робити, народні прикмети

Середа 07 травня 2025 05:55
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Свято сьогодні, 7 травня: у кого День ангела, що не можна робити, народні прикмети Яке свято сьогодні, 7 травня, за церковним календарем (ілюстративне фото: pexels.com)
Автор: Фелікс Коркін

7 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Акакія. До кінця року залишається 238 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 7 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

7 травня православні вшановують пам’ять святого мученика Акакія. Він жив у IV столітті в Каппадокії - на території сучасної Туреччини. З дитинства був вихований у християнській вірі, адже зростав у побожній родині. З часом Акакій став священником і до кінця залишався вірним служінню Господу.

У період правління імператора Діоклетіана Римська імперія зазнала хвилі переслідувань християн. Акакій також потрапив під репресії: його схопили і вимагали зректися Христа, вклонитися язичницьким ідолам. Однак святий залишився твердим у вірі - не злякався тортур і не зрадив своїх переконань. Його мужність надихала інших християн не втрачати надії.

За непохитну віру Акакій зазнав страшних страждань і врешті був живцем спалений у місті Тарс. Його мученицька смерть стала яскравим свідченням вірності Богові навіть перед лицем болю і смерті. Після загибелі Акакія було визнано святим, і вшановують його як приклад самовідданості й незламної віри.

Святого Акакія шанують як заступника всіх, хто терпить тілесні муки або проходить важкі духовні випробування.
Свято сьогодні, 7 травня: у кого День ангела, що не можна робити, народні прикметиПрикмети на 7 травня віщують погоду восени (фото: Freepik.com)

Що не можна робити 7 травня

У цей день слід уникати грубих слів і суперечок, адже недоброзичливість може зіпсувати стосунки й накликати негатив.

Ходіння босоніж по траві не рекомендується, бо це може нашкодити здоров’ю або принести дрібні прикрощі.

Вживання алкоголю сьогодні варто обмежити, щоб не послаблювати силу волі й не втратити ясність думок.

У період нересту краще не рибалити, щоби не порушувати природний цикл життя риби й не зазнати невдач.

Сьогодні важливо зберігати позитивний настрій, уникати сліз, конфліктів і сторонніх людей у домі - це допоможе втримати гармонію та вберегтися від негараздів.

Народні прикмети і традиції 7 травня

  • Якщо протягом усього дня не видно сонця, а небо затягнуте хмарами - варто приготуватися до дощового та грозового періоду в травні.
  • З’явилася веселка ввечері - це ознака того, що зранку на вас чекає ясна та приємна погода.
  • Нічне небо без зірок часто віщує наближення дощу або негоди.
  • Побачити ластівку чи стрижа цього дня - добрий знак, що обіцяє успішні справи та гарний настрій.
  • Якщо місяць уночі набуває червонуватого відтінку - це може свідчити про наближення опадів.
  • Нічний дощ зазвичай провіщає теплу, сонячну й погожу осінь, особливо у вересні.

У кого День ангела 7 травня

7 травня День ангела відзначають

  • Антон,
  • Василь
  • Іван
  • Йосиф
  • Людмила
  • Михайло
  • Семен

Для тих, хто народився 7 травня, символом-оберегом вважаються перли - унікальний дар природи. Ці коштовності вирізняються своєю природною красою та ніжністю. Навіть у наш час перловий порошок активно застосовується у виробництві косметики.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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