Свято сьогодні, 7 травня: у кого День ангела, що не можна робити, народні прикмети
7 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Акакія. До кінця року залишається 238 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 7 травня і у кого День ангела.
Що за церковне свято сьогодні
7 травня православні вшановують пам’ять святого мученика Акакія. Він жив у IV столітті в Каппадокії - на території сучасної Туреччини. З дитинства був вихований у християнській вірі, адже зростав у побожній родині. З часом Акакій став священником і до кінця залишався вірним служінню Господу.
У період правління імператора Діоклетіана Римська імперія зазнала хвилі переслідувань християн. Акакій також потрапив під репресії: його схопили і вимагали зректися Христа, вклонитися язичницьким ідолам. Однак святий залишився твердим у вірі - не злякався тортур і не зрадив своїх переконань. Його мужність надихала інших християн не втрачати надії.
За непохитну віру Акакій зазнав страшних страждань і врешті був живцем спалений у місті Тарс. Його мученицька смерть стала яскравим свідченням вірності Богові навіть перед лицем болю і смерті. Після загибелі Акакія було визнано святим, і вшановують його як приклад самовідданості й незламної віри.
Святого Акакія шанують як заступника всіх, хто терпить тілесні муки або проходить важкі духовні випробування.
Прикмети на 7 травня віщують погоду восени (фото: Freepik.com)
Що не можна робити 7 травня
У цей день слід уникати грубих слів і суперечок, адже недоброзичливість може зіпсувати стосунки й накликати негатив.
Ходіння босоніж по траві не рекомендується, бо це може нашкодити здоров’ю або принести дрібні прикрощі.
Вживання алкоголю сьогодні варто обмежити, щоб не послаблювати силу волі й не втратити ясність думок.
У період нересту краще не рибалити, щоби не порушувати природний цикл життя риби й не зазнати невдач.
Сьогодні важливо зберігати позитивний настрій, уникати сліз, конфліктів і сторонніх людей у домі - це допоможе втримати гармонію та вберегтися від негараздів.
Народні прикмети і традиції 7 травня
- Якщо протягом усього дня не видно сонця, а небо затягнуте хмарами - варто приготуватися до дощового та грозового періоду в травні.
- З’явилася веселка ввечері - це ознака того, що зранку на вас чекає ясна та приємна погода.
- Нічне небо без зірок часто віщує наближення дощу або негоди.
- Побачити ластівку чи стрижа цього дня - добрий знак, що обіцяє успішні справи та гарний настрій.
- Якщо місяць уночі набуває червонуватого відтінку - це може свідчити про наближення опадів.
- Нічний дощ зазвичай провіщає теплу, сонячну й погожу осінь, особливо у вересні.
У кого День ангела 7 травня
7 травня День ангела відзначають
- Антон,
- Василь
- Іван
- Йосиф
- Людмила
- Михайло
- Семен
Для тих, хто народився 7 травня, символом-оберегом вважаються перли - унікальний дар природи. Ці коштовності вирізняються своєю природною красою та ніжністю. Навіть у наш час перловий порошок активно застосовується у виробництві косметики.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.