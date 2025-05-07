Праздник сегодня, 7 мая: у кого День ангела, что нельзя делать, народные приметы

7 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого мученика Акакия. До конца года остается 238 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 7 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

7 мая православные чтят память святого мученика Акакия. Он жил в IV веке в Каппадокии - на территории современной Турции. С детства был воспитан в христианской вере, ведь рос в набожной семье. Со временем Акакий стал священником и до конца оставался верным служению Господу.

В период правления императора Диоклетиана Римская империя подверглась волне преследований христиан. Акакий также попал под репрессии: его схватили и требовали отречься от Христа, поклониться языческим идолам. Однако святой остался твердым в вере - не испугался пыток и не предал своих убеждений. Его мужество вдохновляло других христиан не терять надежды.

За непоколебимую веру Акакий претерпел страшные страдания и в конце концов был заживо сожжен в городе Тарс. Его мученическая смерть стала ярким свидетельством верности Богу даже перед лицом боли и смерти. После гибели Акакия был признан святым, и почитают его как пример самоотверженности и несокрушимой веры.

Святого Акакия почитают как покровителя всех, кто терпит телесные муки или проходит тяжелые духовные испытания.

Приметы на 7 мая предсказывают погоду осенью (фото: Freepik.com)

Что нельзя делать 7 мая

В этот день следует избегать грубых слов и споров, ведь недоброжелательность может испортить отношения и навлечь негатив.

Хождение босиком по траве не рекомендуется, так как это может навредить здоровью или принести мелкие неприятности.

Употребление алкоголя сегодня стоит ограничить, чтобы не ослаблять силу воли и не потерять ясность мыслей.

В период нереста лучше не рыбачить, чтобы не нарушать естественный цикл жизни рыбы и не потерпеть неудачи.

Сегодня важно сохранять позитивный настрой, избегать слез, конфликтов и посторонних людей в доме - это поможет удержать гармонию и уберечься от невзгод.

Народные приметы и традиции 7 мая

Если в течение всего дня не видно солнца, а небо затянуто облаками - стоит приготовиться к дождливому и грозовому периоду в мае.

Появилась радуга вечером - это признак того, что утром вас ждет ясная и приятная погода.

Ночное небо без звезд часто предвещает приближение дождя или непогоды.

Увидеть ласточку или стрижа в этот день - хороший знак, обещающий успешные дела и хорошее настроение.

Если луна ночью приобретает красноватый оттенок - это может свидетельствовать о приближении осадков.

Ночной дождь обычно предвещает теплую, солнечную и погожую осень, особенно в сентябре.

У кого День ангела 7 мая

7 мая День ангела отмечают

Антон,

Василий

Иван

Иосиф

Людмила

Михаил

Семен

Для тех, кто родился 7 мая, символом-оберегом считается жемчуг - уникальный дар природы. Эти драгоценности отличаются своей природной красотой и нежностью. Даже в наше время жемчужный порошок активно применяется в производстве косметики.