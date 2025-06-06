Свято сьогодні, 6 червня: що не можна робити, народні прикмети

6 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святих преподобних Віссаріона-дивотворця та Іларіона Нового. Також мусульмани відзначають велике свято Курбан-байрам. До кінця року залишається 208 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 6 червня і у кого День ангела.
Сьогодні, 6 червня, православна церква вшановує пам’ять преподобного Віссаріона-дивотворця. Він народився в заможній родині, але ще змолоду зрікся світських благ заради духовного життя.
Віссаріон відомий суворою аскезою: мандрував пустелями, жив у надзвичайній простоті, часто постував. Його одяг був убогий, а харчування - мінімальне, бо прагнув повної відмови від земного.
Віссаріон постійно молився і завдяки глибокій вірі отримав дар зцілення та чудотворення. Його вважали наставником і прикладом для монахів, а після смерті він залишив по собі славу святого подвижника.
Також 6 червня - день пам’яті преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі. Він народився в побожній родині й у двадцять років став ченцем у Ісихійській обителі поблизу Візантії.
Згодом перейшов до Далматської обителі, де прийняв велику схиму і став учнем преподобного Григорія Декаполіта. Після смерті ігумена братія обрала Іларіона настоятелем, і попри початкову відмову, його призначили на цю посаду з благословення патріарха.
Під час іконоборства він рішуче захищав святі ікони, за що зазнав тортур, в’язниці та голоду. Після звільнення за наказом імператриці Феодори він повернувся до монастиря й упокоївся 845 року.
Курбан-байрам пов’язаний із подією з життя пророка Ібрагіма (Авраама), якому Аллах звелів пожертвувати своїм сином. Пророк виконав волю Всевишнього, довівши свою глибоку віру, і тоді Бог замінив жертву на барана.
У 2025 році Курбан-байрам відзначатиметься 6 червня - на 10-й день місяця Зуль-хіджа, згідно з мусульманським календарем, приблизно через 70 днів після завершення Рамадану.
У цей день не рекомендується вирушати в далекі поїздки - вважається, що дорога може принести негаразди, затримки чи неприємності.
Скаржитися на долю або жалітися на власні труднощі також не варто, адже це може лише посилити проблеми й накликати нові випробування.
Заборонено сваритися з близькими, з'ясовувати стосунки чи проявляти образи - такі конфлікти можуть затягнутися надовго й зіпсувати родинну атмосферу.
Церква наголошує на недопустимості пліток, наклепів, жадібності та заздрощів, а також закликає не відмовляти у допомозі тим, хто її щиро потребує.
З давніх-давен цього дня люди спостерігали за природою, щоб передбачити, яким буде літо.
У народі 6 червня відоме як Ларіон Пропольник - день, присвячений святому Іларіону Новому, пам’ять якого вшановується цього дня.
6 червня День ангела відзначають:
Гагат вважається талісманом для тих, хто народився 6 червня. Ще в кам’яну добу з нього виготовляли різні прикраси та амулети. З давніх часів люди вірили, що цей камінь допомагає заспокоїти душу й розвіяти тривоги.
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