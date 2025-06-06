Праздник сегодня, 6 июня: что нельзя делать, народные приметы

Что за праздник сегодня

Сегодня, 6 июня, православная церковь чтит память преподобного Виссариона-дивотворца. Он родился в состоятельной семье, но еще в молодости отрекся от светских благ ради духовной жизни.

Виссарион известен строгой аскезой: странствовал по пустыням, жил в необычайной простоте, часто постился. Его одежда была скудной, а питание - минимальным, потому что стремился к полному отказу от земного.

Виссарион постоянно молился и благодаря глубокой вере получил дар исцеления и чудотворения. Его считали наставником и примером для монахов, а после смерти он оставил после себя славу святого подвижника.

Также 6 июня - день памяти преподобного Илариона Нового, игумена Далматской обители. Он родился в набожной семье и в двадцать лет стал монахом в Исихийской обители близ Византии.

Впоследствии перешел в Далматскую обитель, где принял великую схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита. После смерти игумена братия избрала Илариона настоятелем, и несмотря на первоначальный отказ, его назначили на эту должность по благословению патриарха.

Во время иконоборчества он решительно защищал святые иконы, за что подвергся пыткам, тюрьме и голоду. После освобождения по приказу императрицы Феодоры он вернулся в монастырь и упокоился в 845 году.

Курбан-байрам связан с событием из жизни пророка Ибрагима (Авраама), которому Аллах велел пожертвовать своим сыном. Пророк выполнил волю Всевышнего, доказав свою глубокую веру, и тогда Бог заменил жертву на барана.

В 2025 году Курбан-байрам будет отмечаться 6 июня - на 10-й день месяца Зуль-хиджа, согласно мусульманскому календарю, примерно через 70 дней после завершения Рамадана.

Что нельзя делать 6 июня

В этот день не рекомендуется отправляться в дальние поездки - считается, что дорога может принести неурядицы, задержки или неприятности.

Жаловатьсяна судьбу или жаловаться на собственные трудности также не стоит, ведь это может лишь усугубить проблемы и навлечь новые испытания.

Запрещено ссориться с близкими, выяснять отношения или проявлять обиды - такие конфликты могут затянуться надолго и испортить семейную атмосферу.

Церковь отмечает недопустимость сплетен, клеветы, жадности и зависти, а также призывает не отказывать в помощи тем, кто в ней искренне нуждается.

По приметам, какая погода будет 6 июня, таким будет и все лето (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 6 июня

Издавна в этот день люди наблюдали за природой, чтобы предсказать, каким будет лето.

Если 6 июня внезапно холодает - хорошая погода будет держаться до августа.

Ясный солнечный день предвещает богатый урожай, а большое количество пчел - наступает пора теплой и сухой погоды.

Если ветер дует с востока - лето будет дождливым, а если с запада - следует ждать жарких дней.

В народе 6 июня известно как Ларион Пропольник - день, посвященный святому Иллариону Новому, память которого почитается в этот день.

У кого День ангела 6 июня

6 июня День ангела отмечают:

Георгий

Лукьян

Ростислав

София

Юлиана

Гагат считается талисманом для тех, кто родился 6 июня. Еще в каменную эпоху из него изготавливали различные украшения и амулеты. С давних времен люди верили, что этот камень помогает успокоить душу и развеять тревоги.