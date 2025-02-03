Свято сьогодні, 3 лютого: що не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Понеділок 3 лютого за новим церковним календарем - післясвято Стрітення Господнього, день праведних Симеона Богоприїмця та Анни пророчиці. За старим календарем сьогодні вшановують преподобного Максима Сповідника.

Про те, яке свято сьогодні 3 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Симеон Богоприїмець був єврейським праведником, який жив в Галілеї. Симеон був одним з перших перекладачів Святого Письма грецькою. За переказами, коли праведник працював над книгою пророка Ісаї, йому явився ангел.

Небесний вісник повідомив Симеону про те, що пророцтво про народження Спасителя здійсниться, а свідком цього стане сам праведник. Крім цього, лише після зустрічі з Месією старець зможе одержати вічний спокій.

За деякий час у храмі Єрусалиму Симеон зустрів Анну, яка за свої 60 років молитов та постування отримала дар пророцтва.

Коли Діва Марія та Йосиф принесли немовля Ісуса на сороковий день після Різдва, Симеон був першою людиною, який впізнав в дитині Месію. Анна ж була другою особою, яка зустріла Спасителя під час Стрітення Господнього.

Головні прикмети цього дня

Якщо 3 лютого лежить багато снігу - влітку будуть рясні дощі

Сьогодні ліс шумить - до снігу або відлиги; якщо ж деревина тріщить - будуть затяжні морози

3 лютого в печі тяга слабка - до тепла, а сильна - до холодів

Якщо в цей день птахи низько літають - до негоди

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до народних прикмет, якими керувалися пращури, сьогодні не можна:

надягати темний одяг

ображатись на когось

позичати гроші в когось або комусь

зберігати вдома поламані або старі речі

В цей день пращури починали готуватися до майбутніх весняних робіт. Тому було заведено лагодити все, що потребувало ремонту.

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 3 лютого день ангела святкують власники таких імен: Василь, Ганна, Володимир, Іван, Микола, Михайло, Павло, Роман, Тимофій, Семен.

А за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Ганна, Іван, Євген, Ілля, Максим, Анастасія.