Праздник сегодня, 3 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Понедельник 3 февраля по новому церковному календарю - послепраздник Сретения Господня, день праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. По старому календарю сегодня почитают преподобного Максима Исповедника.
О том, какой праздник сегодня 3 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Симеон Богоприимец был еврейским праведником, который жил в Галилее. Симеон был одним из первых переводчиков Священного Писания на греческий язык. По преданию, когда праведник работал над книгой пророка Исаии, ему явился ангел.
Небесный вестник сообщил Симеону о том, что пророчество о рождении Спасителя исполнится, а свидетелем этого станет сам праведник. Кроме этого, лишь после встречи с Мессией старец сможет получить вечный покой.
Через некоторое время в храме Иерусалима Симеон встретил Анну, которая за свои 60 лет молитв и поста получила дар пророчества.
Когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса на сороковой день после Рождества, Симеон был первым человеком, который узнал в ребенке Мессию. Анна же была вторым лицом, которое встретило Спасителя во время Сретения Господня.
Главные приметы этого дня
- Если 3 февраля лежит много снега - летом будут обильные дожди
- Сегодня лес шумит - к снегу или оттепели; если же древесина трещит - будут затяжные морозы
- 3 февраля в печи тяга слабая - к теплу, а сильная - к холодам
- Если в этот день птицы низко летают - к непогоде
Что сегодня нельзя делать
Согласно народным приметам, которыми руководствовались предки, сегодня нельзя:
- надевать темную одежду
- обижаться на кого-то
- занимать деньги у кого-то или у кого-то
- хранить дома поломанные или старые вещи
В этот день предки начинали готовиться к предстоящим весенним работам. Поэтому было принято чинить все, что нуждалось в ремонте.
У кого сегодня день ангела
По новому календарю, 3 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Василий, Анна, Владимир, Иван, Николай, Михаил, Павел, Роман, Тимофей, Семен.
А по старому календарю сегодня именины отмечают: Анна, Иван, Евгений, Илья, Максим, Анастасия, Максим, Иван, Илья.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.