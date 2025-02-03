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Праздник сегодня, 3 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Понедельник 03 февраля 2025 06:00
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Праздник сегодня, 3 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой праздник 3 февраля в церковном календаре (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Понедельник 3 февраля по новому церковному календарю - послепраздник Сретения Господня, день праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. По старому календарю сегодня почитают преподобного Максима Исповедника.

О том, какой праздник сегодня 3 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Симеон Богоприимец был еврейским праведником, который жил в Галилее. Симеон был одним из первых переводчиков Священного Писания на греческий язык. По преданию, когда праведник работал над книгой пророка Исаии, ему явился ангел.

Небесный вестник сообщил Симеону о том, что пророчество о рождении Спасителя исполнится, а свидетелем этого станет сам праведник. Кроме этого, лишь после встречи с Мессией старец сможет получить вечный покой.

Через некоторое время в храме Иерусалима Симеон встретил Анну, которая за свои 60 лет молитв и поста получила дар пророчества.

Когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса на сороковой день после Рождества, Симеон был первым человеком, который узнал в ребенке Мессию. Анна же была вторым лицом, которое встретило Спасителя во время Сретения Господня.

Главные приметы этого дня

  • Если 3 февраля лежит много снега - летом будут обильные дожди
  • Сегодня лес шумит - к снегу или оттепели; если же древесина трещит - будут затяжные морозы
  • 3 февраля в печи тяга слабая - к теплу, а сильная - к холодам
  • Если в этот день птицы низко летают - к непогоде

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, которыми руководствовались предки, сегодня нельзя:

  • надевать темную одежду
  • обижаться на кого-то
  • занимать деньги у кого-то или у кого-то
  • хранить дома поломанные или старые вещи

В этот день предки начинали готовиться к предстоящим весенним работам. Поэтому было принято чинить все, что нуждалось в ремонте.

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 3 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Василий, Анна, Владимир, Иван, Николай, Михаил, Павел, Роман, Тимофей, Семен.

А по старому календарю сегодня именины отмечают: Анна, Иван, Евгений, Илья, Максим, Анастасия, Максим, Иван, Илья.

Ранее мы писали о том, какие церковные праздники по новому календарю будут в феврале 2025 года.

А также читайте, кто празднует именины в феврале по новому и старому календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.

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