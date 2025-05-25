ua en ru
Нд, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

25 травня: яке сьогодні велике свято, що не можна робити та народні прикмети

Неділя 25 травня 2025 05:51
UA EN RU
25 травня: яке сьогодні велике свято, що не можна робити та народні прикмети За церковним календарем сьогодні Третє віднайдення голови Предтечі (ілюстративне фото: Pexels.com)
Автор: Фелікс Коркін

25 травня православні християни в Україні за новим стилем відзначають Третє знайдення голови Івана Хрестителя. Це свято належить до числа великих, але не дванадесятих.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 25 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

25 травня у церковному календарі відзначають Третє знайдення голови Івана Хрестителя. Згідно з церковними переказами, під час іконоборства у VIII столітті голову Івана Хрестителя було заховано, щоб вберегти від наруги.

На початку IX століття її перенесли до міста Комани, що поблизу сучасного Сухумі. У 842 році святиню доставили до Константинополя. Пізніше, в часи Четвертого хрестового походу, католицький духівник Валлон де Сартон натрапив на лицьову частину голови в одному з імператорських палаців.

Остаточне, третє віднайдення відбулося 850 року, коли святитель Ігнатій, за божественним одкровенням, виявив місце, де була захована святиня. Срібну посудину з чесною головою було урочисто перенесено до столиці Візантії - Царгорода.

Існує чимало версій щодо того, де саме нині зберігається справжня голова Івана Хрестителя. Серед можливих місць - монастир святого Сильвестра в Римі, мечеть Омейядів у Дамаску, святині у Вірменії та на Афоні. Однак найбільш вірогідним місцем перебування реліквії вважають собор Богоматері в Ам’єні, Франція.

25 травня: яке сьогодні велике свято, що не можна робити та народні прикметиГолова Івана Хрестителя у соборі Нотр-Дам в Ам'єні (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити 25 травня

У ніч проти 25 травня категорично не рекомендується залишати в раковині брудний посуд - вважається, що це може накликати сварки та неприємності в домі.

Увечері цього дня не слід займатися фінансовими справами: віддавати борги, брати чи давати гроші в борг, адже це може призвести до втрат або нестабільності.

Сон, побачений у ніч на 25 травня, варто залишити при собі - його не можна розповідати іншим, інакше передбачене може не справдитися або обернутися лихом.

У цей день не варто брати до рук ножі, ножиці чи інші гострі предмети, а також прибирати сміття чи проводити велике прибирання - існує повір’я, що разом із пилом можна вимести добробут і щастя.

Також не радять 25 травня йти на цвинтар, гучно веселитися чи організовувати святкування - такі дії можуть накликати сум, образу предків або навіть нещастя.

Народні прикмети і традиції 25 травня

Наші пращури залишили нам багато цікавих спостережень і прикмет, пов’язаних із цим днем:

  • Якщо зранку на траві лежить рясна роса - варто чекати на щедрий урожай.
  • Коли горобина рясно вкривається цвітом саме 25 травня - це добрий знак для врожаю зернових культур.
  • А от пізніше цвітіння горобини свідчило про затяжну осінь і повільне настання холодів.
  • Також люди вірили, що сон, побачений у ніч на 25 травня, має пророче значення - він здійсниться впродовж пів року.

У кого День ангела 25 травня

25 травня День ангела відзначають

  • Іван
  • Вікторія
  • Олена

Людям, народженим 25 травня, покровительствує камінь змійовик. Його візерунок схожий на зміїну шкіру, що й зумовило назву. Із давніх часів цей мінерал вважали наділеним сильними магічними та цілющими властивостями. Зокрема, йому приписували здатність вбирати в себе негативну енергетику.

Вас може зацікавити

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Церковний календар Прикмети Свята
NEWS
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку