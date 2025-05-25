25 мая: какой сегодня большой праздник, что нельзя делать и народные приметы
25 мая православные христиане в Украине по новому стилю отмечают Третье обретение головы Иоанна Крестителя. Этот праздник принадлежит к числу великих, но не двенадесятых.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 25 мая и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
25 мая в церковном календаре отмечают Третье обретение головы Иоанна Крестителя. Согласно церковным преданиям, во время иконоборчества в VIII веке голова Иоанна Крестителя была спрятана, чтобы уберечь от поругания.
В начале IX века ее перенесли в город Команы, что вблизи современного Сухуми. В 842 году святыню доставили в Константинополь. Позже, во времена Четвертого крестового похода, католический духовник Валлон де Сартон наткнулся на лицевую часть головы в одном из императорских дворцов.
Окончательное, третье обретение произошло в 850 году, когда святитель Игнатий, по божественному откровению, обнаружил место, где была спрятана святыня. Серебряный сосуд с честной головой был торжественно перенесен в столицу Византии - Царьград.
Существует немало версий относительно того, где именно сейчас хранится настоящая голова Иоанна Крестителя. Среди возможных мест - монастырь святого Сильвестра в Риме, мечеть Омейядов в Дамаске, святыни в Армении и на Афоне. Однако наиболее вероятным местом пребывания реликвии считают собор Богоматери в Амьене, Франция.
Голова Иоанна Крестителя в соборе Нотр-Дам в Амьене (фото: Википедия)
Что нельзя делать 25 мая
В ночь на 25 мая категорически не рекомендуется оставлять в раковине грязную посуду - считается, что это может навлечь ссоры и неприятности в доме.
Вечером этого дня не следует заниматься финансовыми делами: отдавать долги, брать или давать деньги в долг, ведь это может привести к потерям или нестабильности.
Сон, увиденный в ночь на 25 мая, стоит оставить при себе - его нельзя рассказывать другим, иначе предсказанное может не сбыться или обернуться бедой.
В этот день не стоит брать в руки ножи, ножницы или другие острые предметы, а также убирать мусор или проводить большую уборку - существует поверье, что вместе с пылью можно вымести благосостояние и счастье.
Также не советуют 25 мая идти на кладбище, громко веселиться или организовывать празднования - такие действия могут навлечь печаль, обиду предков или даже несчастье.
Народные приметы и традиции 25 мая
Наши предки оставили нам много интересных наблюдений и примет, связанных с этим днем:
- Если утром на траве лежит обильная роса - стоит ждать щедрого урожая.
- Когда рябина обильно покрывается цветом именно 25 мая - это хороший знак для урожая зерновых культур.
- А вот позднее цветение рябины свидетельствовало о затяжной осени и медленном наступлении холодов.
- Также люди верили, что сон, увиденный в ночь на 25 мая, имеет пророческое значение - он сбудется в течение полугода.
У кого День ангела 25 мая
25 мая День ангела отмечают
- Иван
- Виктория
- Елена
Людям, рожденным 25 мая, покровительствует камень змеевик. Его узор похож на змеиную кожу, что и обусловило название. С давних времен этот минерал считали наделенным сильными магическими и целебными свойствами. В частности, ему приписывали способность впитывать в себя негативную энергетику.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия