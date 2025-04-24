Свято сьогодні, 24 квітня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела

Що за церковне свято сьогодні

24 квітня православні вшановують мученика Саву Стратилата, преподобного Саву Печерського та Молченську ікону Божої Матері.

Сава Стратилат жив у III столітті, був хоробрим воєводою та відкрито сповідував християнство. Він допомагав бідним і за це отримав дар зцілення та чудотворення. Коли імператор Авреліан дізнався про його віру, наказав катувати Саву, але той залишався неушкодженим. Сімдесят воїнів, вражених цим, теж увірували в Христа й були страчені, а Саву кинули до темниці, де він загинув.

Про Саву Печерського відомо небагато, лише те, що він подвизався у XIII столітті в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Його називають чудотворцем, і пам’ять про нього вшановується 24 квітня, у день тезоіменитства зі святим Савою Стратилатом.

Молченська ікона Божої Матері - одна з головних святинь Північно-Східної України. Вона з’явилася в 1405 році біля болота Молче поблизу Путивля, де раніше ховалися монахи від татаро-монгол. Сяючий образ побачив бортник, який почув голос про будівництво церкви, і це місце стало місцем зцілень.

Там спершу збудували каплицю, а згодом храм і монастир, який пізніше був зруйнований татарами. Образ перенесли в інший монастир, але він згорів у пожежі - залишився лише список 1724 року, що також вважається чудотворним. 1923 року монастир закрили, ікона зникла, але у 1969 році її випадково знайшов священик Георгій під іншим образом.

Ікону зберігали вдома до 1995 року, після чого перенесли в оновлену Молченсько-Путивльську обитель. Зараз вона перебуває в храмі Різдва Пресвятої Богородиці та відома своїми зціленнями.

Молченська ікона Божої Матері (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 24 квітня

У церковне свято 24 квітня не варто лаятися, конфліктувати, влаштовувати застілля з алкоголем чи надмірно їсти. Церква засуджує прояви жадібності, заздрості та лінощів. Також вважалося, що сварки з коханою людиною можуть зруйнувати спільне майбутнє.

У цей день предки уникали приготування звичних страв із пшеничного борошна, таких як вареники чи пироги. Вони вірили, що це може викликати проблеми зі здоров’ям. Замість цього використовували вівсяне борошно й готували страви саме на його основі.

Згідно з народними прикметами, цього дня не слід розпочинати важливих справ - вони можуть не принести результату. Заборонялося давати чи брати гроші в борг, адже це могло накликати нестатки. Також не рекомендували перераховувати заощадження, щоб не злякати достаток.

Народні прикмети і традиції 24 квітня

У народному календарі 24 квітня відоме як день Євсея - на честь святого мученика Євсевія, якого вшановують саме цього дня. Люди спостерігали за природою й робили прогнози на літо та врожай:

якщо день спекотний - червень обіцяє бути прохолодним

на березі вже з’явилися сережки - час сіяти овес;

якщо багато комарів - слід чекати багатого врожаю вівса;

дощ цього дня - гарна ознака для майбутнього врожаю жита;

зацвіла черемха - скоро прийде похолодання.

Також селяни відзначали, що після 24 квітня ще може бути до дванадцяти нічних заморозків.

У кого День ангела 24 квітня

24 квітня День ангела відзначають:

Олексій

Валентин

Єлизавета

Леонтій

Станіслав

Фома

Людмила

Людям, які з’явилися на світ 24 квітня, вважається, що щастя приносить гранат - їхній талісман. Цей камінь був відомий ще з давнини. У скіфські часи ним оздоблювали бойові обладунки. Гранат також вважали оберегом для дівчат, які ще не вийшли заміж, - вірили, що він допомагає знайти любов і створити щасливу родину.