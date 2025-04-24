Праздник сегодня, 24 апреля: что нельзя делать, народные приметы, у кого День ангела

Что за церковный праздник сегодня

24 апреля православные чтят мученика Савву Стратилата, преподобного Савву Печерского и Молченскую икону Божьей Матери.

Савва Стратилат жил в III веке, был храбрым воеводой и открыто исповедовал христианство. Он помогал бедным и за это получил дар исцеления и чудотворения. Когда император Аврелиан узнал о его вере, приказал пытать Савву, но тот оставался невредимым. Семьдесят воинов, пораженных этим, тоже уверовали во Христа и были казнены, а Савву бросили в темницу, где он погиб.

О Савве Печерском известно немного, лишь то, что он подвизался в XIII веке в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Его называют чудотворцем, и память о нем почитается 24 апреля, в день тезоименитства со святым Саввой Стратилатом.

Молченская икона Божьей Матери - одна из главных святынь Северо-Восточной Украины. Она появилась в 1405 году возле болота Молче близ Путивля, где раньше прятались монахи от татаро-монгол. Сияющий образ увидел бортник, который услышал голос о строительстве церкви, и это место стало местом исцелений.

Там сначала построили часовню, а впоследствии храм и монастырь, который позже был разрушен татарами. Образ перенесли в другой монастырь, но он сгорел при пожаре - остался лишь список 1724 года, который также считается чудотворным. В 1923 году монастырь закрыли, икона исчезла, но в 1969 году ее случайно нашел священник Георгий под другим образом.

Икону хранили дома до 1995 года, после чего перенесли в обновленную Молченско-Путивльскую обитель. Сейчас она находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы и известна своими исцелениями.

Молченская икона Божьей Матери (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 24 апреля

В церковный праздник 24 апреля не стоит ругаться, конфликтовать, устраивать застолья с алкоголем или чрезмерно есть. Церковь осуждает проявления жадности, зависти и лени. Также считалось, что ссоры с любимым человеком могут разрушить совместное будущее.

В этот день предки избегали приготовления привычных блюд из пшеничной муки, таких как вареники или пироги. Они верили, что это может вызвать проблемы со здоровьем. Вместо этого использовали овсяную муку и готовили блюда именно на ее основе.

Согласно народным приметам, в этот день не следует начинать важных дел - они могут не принести результата. Запрещалось давать или брать деньги в долг, ведь это могло навлечь недостатки. Также не рекомендовали перечислять сбережения, чтобы не спугнуть достаток.

Народные приметы и традиции 24 апреля

В народном календаре 24 апреля известно как день Евсея - в честь святого мученика Евсевия, которого почитают именно в этот день. Люди наблюдали за природой и делали прогнозы на лето и урожай:

если день жаркий - июнь обещает быть прохладным

на берегу уже появились сережки - время сеять овес;

если много комаров - следует ждать богатого урожая овса;

дождь в этот день - хороший признак для будущего урожая ржи;

зацвела черемуха - скоро придет похолодание.

Также крестьяне отмечали, что после 24 апреля еще может быть до двенадцати ночных заморозков.

У кого День ангела 24 апреля

24 апреля День ангела отмечают:

Алексей

Валентин

Елизавета

Леонтий

Станислав

Фома

Людмила

Людям, которые появились на свет 24 апреля, считается, что счастье приносит гранат - их талисман. Этот камень был известен еще с древности. В скифские времена им украшали боевые доспехи. Гранат также считали оберегом для девушек, которые еще не вышли замуж, - верили, что он помогает найти любовь и создать счастливую семью.