Свято сьогодні, 23 квітня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

23 квітня, згідно з новим церковним календарем, в Україні вшановують пам’ять великомученика Юрія Переможця. Він народився в заможній і благочестивій родині в місті Бейрут, де з дитинства виховувався в християнській вірі.

Згодом він вступив до війська, де швидко здобув повагу завдяки своїй мужності, силі та благородній зовнішності. Його військові здібності й вірність зробили його улюбленцем імператора Діоклетіана.

Однак сам Діоклетіан був затятим прихильником язичництва і жорстоко переслідував християн. Коли Юрій почув про черговий жорстокий вирок щодо християн, його серце наповнилося співчуттям. Він роздав усе своє майно бідним, відпустив рабів і відкрито визнав свою віру перед імператором.

За відмову зректися Христа Юрія піддали жорстоким катуванням і ув’язнили. Попри страшні страждання, Юрій не зрікся віри та продовжував прославляти Бога. Зрештою, імператор наказав стратити святого, відтявши йому голову мечем.

За незламну віру, мужність і чудеса, великомученик Юрій отримав почесне ім’я Переможець, а його мощі зберігаються в місті Ліда.

Ікона Юрія Переможця (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 23 квітня

23 квітня, у день вшанування святого Юрія Переможця, слід уникати негативних емоцій і вчинків.

Церква забороняє сварки, лайку, плітки, заздрість, лінь і відмову в допомозі ближнім. За народними повір’ями, підвищення голосу або конфлікти можуть накликати біду, навіть блискавку. Також не можна ображати рідних, щоб не провести рік у сварках і ворожнечі.

Не рекомендується працювати в саду чи на городі - вважається, що це може обернутися градом і втратою врожаю.

Цього дня не варто свататися чи робити пропозицію, адже такий шлюб може бути нещасливим і сповненим конфліктів. Сварки, непорозуміння та зради можуть переслідувати пару, що вирішила одружитися саме 23 квітня.

Особлива заборона - цілувати малюків до п’яти років, оскільки вважається, що це може послабити їхню енергію.

Народні прикмети і традиції 23 квітня

23 квітня в народі відзначають Юріїв день - свято, пов’язане з багатьма прикметами про погоду та врожай.

Якщо вранці туман з'являється на тлі сонця, варто чекати дощу.

Сережки на ліщині сигналізують про завершення заморозків, а поява молодих павуків - про потепління.

Водночас, коли старі павуки сидять високо на павутинні, вночі можливі заморозки.

Дощ у цей день віщує рясну траву та гарний урожай сіна.

Тепла ніч обіцяє добрий урожай хлібних культур, а прохолода — багатий врожай проса й вівса.

Якщо день теплий, невдовзі очікується справжнє літо.

У кого День ангела 23 квітня

23 квітня День ангела відзначають:

Олександра

Анатолій

Афанасій

Валерій

Валерія

Георгій

Єгор

Іван

Юрій

Людям, які народилися 23 квітня, як талісман підходить онікс - мінерал, що вирізняється своєю незвичайною красою. З давніх-давен вважалося, що сила цього каменю розкривається лише перед тими, хто має щирі наміри та добре серце. Онікс особливо корисний для підприємців, адже стимулює креативність і допомагає втілювати нові ідеї у бізнесі.