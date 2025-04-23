Праздник сегодня, 23 апреля: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

23 апреля, согласно новому церковному календарю, в Украине чтят память великомученика Юрия Победоносца. Он родился в зажиточной и благочестивой семье в городе Бейрут, где с детства воспитывался в христианской вере.

Впоследствии он вступил в войско, где быстро получил уважение благодаря своему мужеству, силе и благородной внешности. Его военные способности и верность сделали его любимцем императора Диоклетиана.

Однако сам Диоклетиан был ярым сторонником язычества и жестоко преследовал христиан. Когда Юрий услышал об очередном жестоком приговоре в отношении христиан, его сердце наполнилось состраданием. Он раздал все свое имущество бедным, отпустил рабов и открыто признал свою веру перед императором.

За отказ отречься от Христа Юрия подвергли жестоким пыткам и заключили в тюрьму. Несмотря на страшные страдания, Юрий не отрекся от веры и продолжал прославлять Бога. В конце концов, император приказал казнить святого, отсекая ему голову мечом.

За несокрушимую веру, мужество и чудеса, великомученик Юрий получил почетное имя Победоносец, а его мощи хранятся в городе Лида.

Икона Юрия Победоносца (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 23 апреля

23 апреля, в день чествования святого Юрия Победоносца, следует избегать негативных эмоций и поступков.

Церковь запрещает ссоры, ругань, сплетни, зависть, лень и отказ в помощи ближним. По народным поверьям, повышение голоса или конфликты могут навлечь беду, даже молнию. Также нельзя обижать родных, чтобы не провести год в ссорах и вражде.

Не рекомендуется работать в саду или на огороде - считается, что это может обернуться градом и потерей урожая.

В этот день не стоит свататься или делать предложение, ведь такой брак может быть несчастливым и полным конфликтов. Ссоры, недоразумения и измены могут преследовать пару, решившую жениться именно 23 апреля.

Особый запрет - целовать малышей до пяти лет, поскольку считается, что это может ослабить их энергию.

Народные приметы и традиции 23 апреля

23 апреля в народе отмечают Юрьев день - праздник, связанный со многими приметами о погоде и урожае.

Если утром туман появляется на фоне солнца, стоит ждать дождя.

Серьги на орешнике сигнализируют о завершении заморозков, а появление молодых пауков - о потеплении.

В то же время, когда старые пауки сидят высоко на паутине, ночью возможны заморозки.

Дождь в этот день предвещает обильную траву и хороший урожай сена.

Теплая ночь обещает хороший урожай хлебных культур, а прохлада - богатый урожай проса и овса.

Если день теплый, вскоре ожидается настоящее лето.

У кого День ангела 23 апреля

23 апреля День ангела отмечают:

Александра

Анатолий

Афанасий

Валерий

Валерия

Георгий

Егор

Иван

Юрий

Людям, которые родились 23 апреля, в качестве талисмана подходит оникс - минерал, отличающийся своей необыкновенной красотой. Издавна считалось, что сила этого камня раскрывается только перед теми, кто имеет искренние намерения и доброе сердце. Оникс особенно полезен для предпринимателей, ведь стимулирует креативность и помогает воплощать новые идеи в бизнесе.