Праздник сегодня, 23 апреля: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы

23 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память великомученика Юрий Победоносца и празднуют Светлую среду. До конца года остается 252 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 23 апреля и у кого День ангела.
23 апреля, согласно новому церковному календарю, в Украине чтят память великомученика Юрия Победоносца. Он родился в зажиточной и благочестивой семье в городе Бейрут, где с детства воспитывался в христианской вере.
Впоследствии он вступил в войско, где быстро получил уважение благодаря своему мужеству, силе и благородной внешности. Его военные способности и верность сделали его любимцем императора Диоклетиана.
Однако сам Диоклетиан был ярым сторонником язычества и жестоко преследовал христиан. Когда Юрий услышал об очередном жестоком приговоре в отношении христиан, его сердце наполнилось состраданием. Он раздал все свое имущество бедным, отпустил рабов и открыто признал свою веру перед императором.
За отказ отречься от Христа Юрия подвергли жестоким пыткам и заключили в тюрьму. Несмотря на страшные страдания, Юрий не отрекся от веры и продолжал прославлять Бога. В конце концов, император приказал казнить святого, отсекая ему голову мечом.
За несокрушимую веру, мужество и чудеса, великомученик Юрий получил почетное имя Победоносец, а его мощи хранятся в городе Лида.
23 апреля, в день чествования святого Юрия Победоносца, следует избегать негативных эмоций и поступков.
Церковь запрещает ссоры, ругань, сплетни, зависть, лень и отказ в помощи ближним. По народным поверьям, повышение голоса или конфликты могут навлечь беду, даже молнию. Также нельзя обижать родных, чтобы не провести год в ссорах и вражде.
Не рекомендуется работать в саду или на огороде - считается, что это может обернуться градом и потерей урожая.
В этот день не стоит свататься или делать предложение, ведь такой брак может быть несчастливым и полным конфликтов. Ссоры, недоразумения и измены могут преследовать пару, решившую жениться именно 23 апреля.
Особый запрет - целовать малышей до пяти лет, поскольку считается, что это может ослабить их энергию.
23 апреля в народе отмечают Юрьев день - праздник, связанный со многими приметами о погоде и урожае.
23 апреля День ангела отмечают:
Людям, которые родились 23 апреля, в качестве талисмана подходит оникс - минерал, отличающийся своей необыкновенной красотой. Издавна считалось, что сила этого камня раскрывается только перед теми, кто имеет искренние намерения и доброе сердце. Оникс особенно полезен для предпринимателей, ведь стимулирует креативность и помогает воплощать новые идеи в бизнесе.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.