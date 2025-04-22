Свято сьогодні 22 квітня: що не можна робити, традиції та прикмети дня

Що за церковне свято сьогодні

Православна церква 22 квітня вшановує пам’ять преподобного Феодора Сікеота та апостола Луки, а також святкує день Іверської ікони Богоматері.

Преподобний Феодор Сікеот народився у VI столітті в селі Сікеї поблизу Анастасіуполя в Малій Азії. З дитинства він прагнув духовного життя, а в 14 років оселився в печері біля храму святого Георгія. Згодом прийняв чернечий постриг у Єрусалимі, після чого повернувся на батьківщину.

Його молитви вважалися цілющими, і багато людей зверталися до нього за допомогою. Феодора обрали єпископом Анастасіуполя, але він незабаром залишив цю посаду, щоб продовжити аскетичне життя. Він передбачив появу єресей та іконоборства у Візантії, що згодом справдилося.

Апостол та євангеліст Лука жив у I столітті в Антіохії Сирійській. Він був одним із 70 учнів, яких Ісус Христос послав проповідувати Євангеліє. Лука супроводжував апостола Павла в його місіонерських подорожах, а після смерті Павла сам проповідував у різних регіонах.

Він є автором Євангелія від Луки та Діянь святих апостолів. Згідно з переданням, апостол Лука також вважається першим іконописцем, який створив ікони Пресвятої Богородиці та апостолів Петра і Павла.

У Світлий вівторок згадують чудотворну Іверську ікону Божої Матері. Її історія починається в IX столітті в Малій Азії, де вона зберігалася у вдови поблизу Нікеї. Під час іконоборства один із солдатів проколов ікону списом, і з неї потекла кров.

Одна жінка зуміла врятувати святиню, пустивши її морем. Через двісті років ікона з’явилася біля Афону, де її прийняли ченці Іверського монастиря. Відтоді образ відомий як Іверська ікона або Вратарниця, а на щоці Богородиці залишилася слід від рани.

Апостол та євангеліст Лука (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 22 квітня

У день 22 квітня варто бути обережними зі словами та діями.

Не рекомендується ділитися своїми снами - це може принести негаразди.

- це може принести негаразди. Важливі справи краще відкласти на інший день , щоб уникнути невдач.

, щоб уникнути невдач. Особливо не можна ображати птахів або полювати на них - це вважається гріхом.

У церковне свято слід уникати сварок, лайки, заздрощів, обжерливості та ліні. Не відмовляйте тим, хто потребує допомоги - це може обернутися втратою підтримки у важкий момент.

Згідно з народними прикметами, безлад у домі цього дня може призвести до труднощів у різних сферах. А сварки 22 квітня можуть затягнутися надовго, тому краще стримати емоції.

Народні прикмети і традиції 22 квітня

У давнину наші предки звертали увагу на багато прикмет, пов'язаних із цим днем:

поява веселки вдень віщувала щедрий медозбір

коли бджоли летіли далеко від пасіки - травень обіцяв бути теплим

грім у цей день вважався ознакою доброго врожаю

якщо чули голос зозулі - чекали на потепління

ясна й тепла погода за вікном - гарний час розпочати роботи в полі

У кого День ангела 22 квітня

22 квітня День ангела відзначають:

Лука

Віталій

Всеволод

Федір

Людям, які народилися 22 квітня, приносить удачу камінь альмандин. Він належить до групи гранатів і має глибокий, насичений відтінок. З давніх часів вважалося, що цей мінерал здатен зміцнювати нервову систему. Постійне носіння альмандину, за повір’ями, сприяє емоційній рівновазі та внутрішній гармонії.