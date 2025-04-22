Праздник сегодня 22 апреля: что нельзя делать, традиции и приметы дня

Что за церковный праздник сегодня

Православная церковь 22 апреля чтит память преподобного Феодора Сикеота и апостола Луки, а также празднует день Иверской иконы Богоматери.

Преподобный Феодор Си кеот родился в VI веке в селе Сикеи близ Анастасиуполя в Малой Азии. С детства он стремился к духовной жизни, а в 14 лет поселился в пещере возле храма святого Георгия. Впоследствии принял монашеский постриг в Иерусалиме, после чего вернулся на родину.

Его молитвы считались целебными, и многие люди обращались к нему за помощью. Феодора избрали епископом Анастасиуполя, но он вскоре оставил эту должность, чтобы продолжить аскетическую жизнь. Он предсказал появление ересей и иконоборчества в Византии, что впоследствии сбылось.

Апостол и евангелист Лука жил в I веке в Антиохии Сирийской. Он был одним из 70 учеников, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие. Лука сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, а после смерти Павла сам проповедовал в разных регионах.

Он является автором Евангелия от Луки и Деяний святых апостолов. Согласно преданию, апостол Лука также считается первым иконописцем, который создал иконы Пресвятой Богородицы и апостолов Петра и Павла.

В Светлый вторник вспоминают чудотворную Иверскую икону Божией Матери. Ее история начинается в IX веке в Малой Азии, где она хранилась у вдовы близ Никеи. Во время иконоборчества один из солдат проколол икону копьем, и из нее потекла кровь.

Одна женщина сумела спасти святыню, пустив ее по морю. Через двести лет икона появилась возле Афона, где ее приняли монахи Иверского монастыря. С тех пор образ известен как Иверская икона или Вратарница, а на щеке Богородицы остался след от раны.

Апостол и евангелист Лука (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 22 апреля

В день 22 апреля стоит быть осторожными со словами и действиями.

Не рекомендуется делиться своими снами - это может принести проблемы.

- это может принести проблемы. Важные дела лучше отложить на другой день , чтобы избежать неудач.

, чтобы избежать неудач. Особенно нельзя обижать птиц или охотиться на них - это считается грехом.

В церковный праздник следует избегать ссор, ругани, зависти, обжорства и лени. Не отказывайте тем, кто нуждается в помощи - это может обернуться потерей поддержки в трудный момент.

Согласно народным приметам, беспорядок в доме в этот день может привести к трудностям в разных сферах. А ссоры 22 апреля могут затянуться надолго, поэтому лучше сдержать эмоции.

Народные приметы и традиции 22 апреля

В древности наши предки обращали внимание на многие приметы, связанные с этим днем:

появление радуги днем предвещало щедрый медосбор

когда пчелы улетали далеко от пасеки - май обещал быть теплым

гром в этот день считался признаком хорошего урожая

если слышали голос кукушки - ждали потепления

ясная и теплая погода за окном - хорошее время начать работы в поле

У кого День ангела 22 апреля

22 апреля День ангела отмечают:

Лука

Виталий

Всеволод

Федор

Людям, которые родились 22 апреля, приносит удачу камень альмандин. Он относится к группе гранатов и имеет глубокий, насыщенный оттенок. С давних времен считалось, что этот минерал способен укреплять нервную систему. Постоянное ношение альмандина, по поверьям, способствует эмоциональному равновесию и внутренней гармонии.