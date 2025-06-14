Свято сьогодні, 14 червня: що не можна робити на Єлисея Гречкосія, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

14 червня в церковному календарі вшановується пам’ять святого пророка Єлисея. Цей великий старозавітний пророк жив у IX столітті до нашої ери та належав до числа найшанованіших духовних провісників Ізраїлю.

Його покликання до пророчого служіння відбулося через пророка Іллю, який символічно передав йому свою місію, кинувши на Єлисея свій плащ. Цей жест означав передачу духовної влади і спадкоємність пророчого покликання.

Відтоді Єлисей покинув свій дім, залишив родину та пішов слідом за Іллею, ставши його вірним учнем, послідовником і помічником у служінні Богові. У своєму житті пророк Єлисей звершив багато чудес, про які йдеться у Третій і Четвертій Книгах Царств.

Він очистив гірку воду в місті Єрихон, чудесним чином наповнив посудину вдови олією, чим урятував її від злиднів, воскресив померлого сина шунамітської жінки, оздоровив людей, які страждали від паралічу та прокази.

Одним із найбільш вражаючих чудес стало воскресіння мертвого, яке відбулося після того, як його тіло торкнулося кісток пророка вже після його смерті.

Єлисей був не лише творцем чудес, але й носієм пророцтв: він передбачав падіння царських родів, політичні зміни в Ізраїлі, а також результат майбутніх битв - як перемог, так і поразок.

Ікона святого пророка Єлисея (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 14 червня

У цей день не рекомендується сіяти гречку, адже за народними віруваннями це може призвести до слабкого врожаю або невдач у господарстві.

Заборонено позичати гроші або будь-яке майно, оскільки вважається, що з добром можна віддати й свою удачу або благополуччя.

Вживання алкоголю цього дня суворо не вітається, адже він може накликати сварки в родині, розлад у душі та втрату енергії.

Народна мудрість застерігає від лінощів і байдужості цього дня, бо це може накликати хвороби, тугу, а також не радить відмовляти тим, хто просить допомоги - це вважається особливо поганим знаком.

Народні прикмети і традиції 14 червня

14 червня в народному календарі відоме як день Єлисея Гречкосія. Назву "Гречкосій" день отримав тому, що саме в цей період традиційно засівали пізню гречку. Цю дату пов'язують із прогнозами погоди та майбутнього врожаю:

якщо в цей день йде дощ - ще сім тижнів триматиметься волога погода;

гучне квакання жаб віщує рясні опади;

велика кількість комарів - на багатий урожай ягід;

мошкара літає купами - чекати врожай на гриби.

У кого День ангела 14 червня

14 червня День ангела відзначають

Олександр

Георгій

Йосип

Мстислав

Микола

Юрій

Людям, які народилися 14 червня, як талісман підходить олівін - зелений мінерал, відомий ще з давніх часів. Його часто носили як оберіг проти злих сил. Вірили, що олівін не лише захищає, а й сприяє збагаченню свого власника.