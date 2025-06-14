Праздник сегодня, 14 июня: что нельзя делать на Елисея Гречкосея, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

14 июня в церковном календаре почитается память святого пророка Елисея. Этот великий ветхозаветный пророк жил в IX веке до нашей эры и принадлежал к числу самых почитаемых духовных предсказателей Израиля.

Его призвание к пророческому служению произошло через пророка Илию, который символически передал ему свою миссию, бросив на Елисея свой плащ. Этот жест означал передачу духовной власти и преемственность пророческого призвания.

С тех пор Елисей покинул свой дом, оставил семью и пошел вслед за Ильей, став его верным учеником, последователем и помощником в служении Богу. В своей жизни пророк Елисей совершил много чудес, о которых говорится в Третьей и Четвертой Книгах Царств.

Он очистил горькую воду в городе Иерихон, чудесным образом наполнил сосуд вдовы маслом, чем спас ее от нищеты, воскресил умершего сына шунамитской женщины, исцелил людей, страдавших от паралича и проказы.

Одним из самых впечатляющих чудес стало воскресение мертвого, которое произошло после того, как его тело коснулось костей пророка уже после его смерти.

Елисей был не только творцом чудес, но и носителем пророчеств: он предсказывал падение царских родов, политические изменения в Израиле, а также исход будущих битв - как побед, так и поражений.

Икона святого пророка Елисея (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 14 июня

В этот день не рекомендуется сеять гречку, ведь по народным верованиям это может привести к слабому урожаю или неудачам в хозяйстве.

Запрещено занимать деньги или любое имущество, поскольку считается, что с добром можно отдать и свою удачу или благополучие.

Употребление алкоголя в этот день строго не приветствуется, ведь он может навлечь ссоры в семье, разлад в душе и потерю энергии.

Народная мудрость предостерегает от лени и равнодушия в этот день, так как это может навлечь болезни, тоску, а также не советует отказывать тем, кто просит помощи - это считается особенно плохим знаком.

Народные приметы и традиции 14 июня

14 июня в народном календаре известно как день Елисея Гречкосия. Название "Гречкосей" день получил потому, что именно в этот период традиционно засевали позднюю гречку. Эту дату связывают с прогнозами погоды и будущего урожая:

если в этот день идет дождь - еще семь недель будет держаться влажная погода;

громкое кваканье лягушек предвещает обильные осадки;

большое количество комаров - к богатому урожаю ягод;

мошкара летает кучами - ждать урожай на грибы.

У кого День ангела 14 июня

14 июня День ангела отмечают

Александр

Георгий

Иосиф

Мстислав

Николай

Юрий

Людям, которые родились 14 июня, в качестве талисмана подходит оливин - зеленый минерал, известный еще с древних времен. Его часто носили как оберег против злых сил. Верили, что оливин не только защищает, но и способствует обогащению своего владельца.