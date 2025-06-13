Свято сьогодні, 13 червня: що робити не можна, Дні ангела, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

13 червня вшановується пам’ять святої мучениці Акилини, яка жила в III столітті у фінікійському місті Бібла (теперішній Ліван). З дитинства вона була вихована в християнській вірі та вже у 12 років намагалася навернути однолітків до Христа.

За це її було викликано до правителя Волусіана, який намагався вмовити дівчинку зректися віри. Незважаючи на погрози та вмовляння, Акилина відкрито сповідала християнство.

Її піддали тортурам, але Господь чудесним чином зцілював її рани. Уночі до неї з’явився ангел і підтримав у вірі. Правитель, наляканий її стійкістю, наказав стратити дівчинку. Акилина померла дорогою на місце страти.

Її мощі згодом перенесли до Константинополя. Там на її честь збудували храм.

Що не можна робити 13 червня

У цей день не слід з'ясовувати стосунки, сваритися чи підвищувати голос - будь-який конфлікт може затягнутися надовго й накликати тривалі негаразди.

Забороняється виносити сміття з дому, оскільки разом із ним можна "винести" достаток, щастя чи спокій родини.

Не варто давати гроші в борг, адже існує повір’я, що таким чином можна позбутися власного добробуту й залишитися без фінансової підтримки.

Виходити з дому після заходу сонця вважається поганою прикметою, а також не рекомендується відмовляти в милостині, працювати на землі чи викидати сміття на вулицю - це може призвести до втрат і злиднів.

Якщо собаки 13 червня качаються по траві, то скоро буде негода (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 13 червня

У наших предків побутувало багато цікавих народних прикмет, пов’язаних із цим днем.

Якщо собаки качаються по траві, це віщувало наближення негоди.

Побачити великого овода вважалося добрим знаком - такий день обіцяв щедрий урожай пшениці.

Якщо на заході сонця павуки піднімалися на павутину, чекали сухих і спекотних днів.

Поява великої кількості мошкари вважалася передвісником гарної та стабільної погоди.

У кого День ангела 13 червня

13 червня День ангела відзначають

Ганна

Антоніна

Олександр

Андрій

Данило

Дмитро

Іван

Яків

Людям, які народилися 13 червня, в якості талісмана підходить родоніт - камінь ніжного рожевого кольору, схожого на відтінок ранкової зорі. У давнину його вважали жіночим символом, пов’язаним із ніжністю та красою.