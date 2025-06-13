Праздник сегодня, 13 июня: что делать нельзя, Дни ангела, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

13 июня почитается память святой мученицы Акилины, которая жила в III веке в финикийском городе Библа (нынешний Ливан). С детства она была воспитана в христианской вере и уже в 12 лет пыталась обратить сверстников ко Христу.

За это она была вызвана к правителю Волусиану, который пытался уговорить девочку отречься от веры. Несмотря на угрозы и уговоры, Акилина открыто исповедовала христианство.

Ее подвергли пыткам, но Господь чудесным образом исцелял ее раны. Ночью к ней явился ангел и поддержал в вере. Правитель, напуганный ее стойкостью, приказал казнить девочку. Акилина умерла по дороге на место казни.

Ее мощи впоследствии перенесли в Константинополь. Там в ее честь построили храм.

Что нельзя делать 13 июня

В этот день не следует выяснять отношения, ссориться или повышать голос - любой конфликт может затянуться надолго и навлечь длительные проблемы.

Запрещается выносить мусор из дома, поскольку вместе с ним можно "вынести" достаток, счастье или спокойствие семьи.

Не стоит давать деньги в долг, ведь существует поверье, что таким образом можно лишиться собственного благосостояния и остаться без финансовой поддержки.

Выходить из дома после захода солнца считается плохой приметой, а также не рекомендуется отказывать в милостыне, работать на земле или выбрасывать мусор на улицу - это может привести к потерям и нищете.

Если собаки 13 июня качаются по траве, то скоро будет непогода (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 13 июня

У наших предков бытовало много интересных народных примет, связанных с этим днем.

Если собаки качаются по траве, это предвещало приближение непогоды.

Увидеть большого овода считалось добрым знаком - такой день обещал щедрый урожай пшеницы.

Если на закате солнца пауки поднимались на паутину, ждали сухих и жарких дней.

Появление большого количества мошкары считалось предвестником хорошей и стабильной погоды.

У кого День ангела 13 июня

13 июня День ангела отмечают

Анна

Антонина

Александр

Андрей

Даниил

Дмитрий

Иван

Яков

Людям, родившимся 13 июня, в качестве талисмана подходит родонит - камень нежного розового цвета, похожего на оттенок утренней зари. В древности его считали женским символом, связанным с нежностью и красотой.