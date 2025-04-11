Свято сьогодні, 11 квітня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела

11 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Антипи Пергамського, якому моляться від зубного болю. До кінця року залишається 264 дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 11 квітня і у кого День ангела.
11 квітня у православній традиції вшановують пам’ять святого мученика Антипи, який жив у І столітті.
Святий Антипа був уродженцем міста Пергам (нині на території Туреччини) і належав до учнів апостола Іоанна Богослова. Як і багато інших послідовників Іоанна, він ревно поширював християнське вчення та закликав відмовитися від поклоніння язичницьким богам.
У ті часи імператор Нерон активно переслідував християн. Антипа також став жертвою цих гонінь: його намагалися змусити зректися віри, та він залишився непохитним. За непокору його засудили до страти - жерці кинули святого в розпечений казан, у якому зазвичай приносили жертви Артеміді.
Однак трапилося диво: молитва захистила Антипу, полум’я не зашкодило йому, і він ніби просто заснув. Уночі християни таємно поховали його тіло. Відтоді біля його гробниці почали відбуватися зцілення - особливо часто люди отримували полегшення від зубного болю.
У церковне свято 11 квітня не можна лаятися, сваритися, ображати близьких або тварин.
Слід уникати заздрості, пліток, грубощів, провокацій, образливих слів і негативних емоцій загалом. Заборонено відмовляти у допомозі, інакше удача може обійти вас стороною надовго.
Жадібність і накопичення зайвого майна вважалися причиною втрати щастя і добробуту.
Ігнорування поломок у домі може призвести до більших проблем і серйозних витрат.
Не можна ламати гілки дерев - це прикмета до хвороб і родинних негараздів.
11 квітня День ангела за новим стилем відзначають:
За старим стилем іменини в:
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.