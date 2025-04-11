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Свято сьогодні, 11 квітня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела

Яке свято сьогодні, 11 квітня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

11 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Антипи Пергамського, якому моляться від зубного болю. До кінця року залишається 264 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 11 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

11 квітня у православній традиції вшановують пам’ять святого мученика Антипи, який жив у І столітті.

Святий Антипа був уродженцем міста Пергам (нині на території Туреччини) і належав до учнів апостола Іоанна Богослова. Як і багато інших послідовників Іоанна, він ревно поширював християнське вчення та закликав відмовитися від поклоніння язичницьким богам.

У ті часи імператор Нерон активно переслідував християн. Антипа також став жертвою цих гонінь: його намагалися змусити зректися віри, та він залишився непохитним. За непокору його засудили до страти - жерці кинули святого в розпечений казан, у якому зазвичай приносили жертви Артеміді. 

Однак трапилося диво: молитва захистила Антипу, полум’я не зашкодило йому, і він ніби просто заснув. Уночі християни таємно поховали його тіло. Відтоді біля його гробниці почали відбуватися зцілення - особливо часто люди отримували полегшення від зубного болю.

Що не можна робити 11 квітня

У церковне свято 11 квітня не можна лаятися, сваритися, ображати близьких або тварин.  

Слід уникати заздрості, пліток, грубощів, провокацій, образливих слів і негативних емоцій загалом.  Заборонено відмовляти у допомозі, інакше удача може обійти вас стороною надовго.  

Жадібність і накопичення зайвого майна вважалися причиною втрати щастя і добробуту.  

Ігнорування поломок у домі може призвести до більших проблем і серйозних витрат.  

Не можна ламати гілки дерев - це прикмета до хвороб і родинних негараздів.  
11 квітня варто подивитись, чи є вже листя на березі - це до скорого потепління (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 11 квітня

  • Якщо йде дощ, то гриби точно почнуть рости.
  • Червоне небо на світанку обіцяє дощі чи бурі навесні.
  • Якщо лід не розтанув до цього часу, літо буде прохолодним.
  • Розпуск вербових листочків обіцяє теплу й ясну погоду.
  • Якщо в цей день сухо, то врожай зернових буде поганим.
  • Якщо береза вже розпустила листя, через кілька днів температура підніметься вище 10 градусів.
  • Погода на 11 квітня прогнозує таку ж погоду на 11 жовтня.

У кого День ангела 11 квітня

11 квітня День ангела за новим стилем відзначають:

  • Антип
  • Іван
  • Яків

За старим стилем іменини в: 

  • Марка
  • Михайла
  • Пилипа
  • Івана
  • Кирила

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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