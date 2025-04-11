Свято сьогодні, 11 квітня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела

Що за церковне свято сьогодні

11 квітня у православній традиції вшановують пам’ять святого мученика Антипи, який жив у І столітті.

Святий Антипа був уродженцем міста Пергам (нині на території Туреччини) і належав до учнів апостола Іоанна Богослова. Як і багато інших послідовників Іоанна, він ревно поширював християнське вчення та закликав відмовитися від поклоніння язичницьким богам.

У ті часи імператор Нерон активно переслідував християн. Антипа також став жертвою цих гонінь: його намагалися змусити зректися віри, та він залишився непохитним. За непокору його засудили до страти - жерці кинули святого в розпечений казан, у якому зазвичай приносили жертви Артеміді.

Однак трапилося диво: молитва захистила Антипу, полум’я не зашкодило йому, і він ніби просто заснув. Уночі християни таємно поховали його тіло. Відтоді біля його гробниці почали відбуватися зцілення - особливо часто люди отримували полегшення від зубного болю.

Що не можна робити 11 квітня

У церковне свято 11 квітня не можна лаятися, сваритися, ображати близьких або тварин.

Слід уникати заздрості, пліток, грубощів, провокацій, образливих слів і негативних емоцій загалом. Заборонено відмовляти у допомозі, інакше удача може обійти вас стороною надовго.

Жадібність і накопичення зайвого майна вважалися причиною втрати щастя і добробуту.

Ігнорування поломок у домі може призвести до більших проблем і серйозних витрат.

Не можна ламати гілки дерев - це прикмета до хвороб і родинних негараздів.

11 квітня варто подивитись, чи є вже листя на березі - це до скорого потепління (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 11 квітня

Якщо йде дощ, то гриби точно почнуть рости.

Червоне небо на світанку обіцяє дощі чи бурі навесні.

Якщо лід не розтанув до цього часу, літо буде прохолодним.

Розпуск вербових листочків обіцяє теплу й ясну погоду.

Якщо в цей день сухо, то врожай зернових буде поганим.

Якщо береза вже розпустила листя, через кілька днів температура підніметься вище 10 градусів.

Погода на 11 квітня прогнозує таку ж погоду на 11 жовтня.

У кого День ангела 11 квітня

11 квітня День ангела за новим стилем відзначають:

Антип

Іван

Яків

За старим стилем іменини в: