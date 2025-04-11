Праздник сегодня, 11 апреля: что нельзя делать, народные приметы, у кого День ангела

11 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого мученика Антипы Пергамского, которому молятся от зубной боли. До конца года остается 264 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 11 апреля и у кого День ангела.
11 апреля в православной традиции чтят память святого мученика Антипы, который жил в І веке.
Святой Антипа был уроженцем города Пергам (ныне на территории Турции) и принадлежал к ученикам апостола Иоанна Богослова. Как и многие другие последователи Иоанна, он ревностно распространял христианское учение и призывал отказаться от поклонения языческим богам.
В те времена император Нерон активно преследовал христиан. Антипа также стал жертвой этих гонений: его пытались заставить отречься от веры, но он остался непоколебимым. За неповиновение его приговорили к смертной казни - жрецы бросили святого в раскаленный котел, в котором обычно приносили жертвы Артемиде.
Однако случилось чудо: молитва защитила Антипу, пламя не навредило ему, и он будто просто уснул. Ночью христиане тайно похоронили его тело. С тех пор у его гробницы начали происходить исцеления - особенно часто люди получали облегчение от зубной боли.
В церковный праздник 11 апреля нельзя ругаться, ссориться, обижать близких или животных.
Следует избегать зависти, сплетен, грубости, провокаций, обидных слов и негативных эмоций в целом. Запрещено отказывать в помощи, иначе удача может обойти вас стороной надолго.
Жадность и накопление лишнего имущества считались причиной потери счастья и благосостояния.
Игнорирование поломок в доме может привести к большим проблемам и серьезным расходам.
Нельзя ломать ветви деревьев - это примета к болезням и семейным неурядицам.
11 апреля День ангела по новому стилю отмечают:
По старому стилю именины у:
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.