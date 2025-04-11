Праздник сегодня, 11 апреля: что нельзя делать, народные приметы, у кого День ангела

Что за церковный праздник сегодня

11 апреля в православной традиции чтят память святого мученика Антипы, который жил в І веке.

Святой Антипа был уроженцем города Пергам (ныне на территории Турции) и принадлежал к ученикам апостола Иоанна Богослова. Как и многие другие последователи Иоанна, он ревностно распространял христианское учение и призывал отказаться от поклонения языческим богам.

В те времена император Нерон активно преследовал христиан. Антипа также стал жертвой этих гонений: его пытались заставить отречься от веры, но он остался непоколебимым. За неповиновение его приговорили к смертной казни - жрецы бросили святого в раскаленный котел, в котором обычно приносили жертвы Артемиде.

Однако случилось чудо: молитва защитила Антипу, пламя не навредило ему, и он будто просто уснул. Ночью христиане тайно похоронили его тело. С тех пор у его гробницы начали происходить исцеления - особенно часто люди получали облегчение от зубной боли.

Что нельзя делать 11 апреля

В церковный праздник 11 апреля нельзя ругаться, ссориться, обижать близких или животных.

Следует избегать зависти, сплетен, грубости, провокаций, обидных слов и негативных эмоций в целом. Запрещено отказывать в помощи, иначе удача может обойти вас стороной надолго.

Жадность и накопление лишнего имущества считались причиной потери счастья и благосостояния.

Игнорирование поломок в доме может привести к большим проблемам и серьезным расходам.

Нельзя ломать ветви деревьев - это примета к болезням и семейным неурядицам.

11 апреля стоит посмотреть, есть ли уже листья на березе - это к скорому потеплению (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 11 апреля

Если идет дождь, то грибы точно начнут расти.

Красное небо на рассвете обещает дожди или бури весной.

Если лед не растаял до этого времени, лето будет прохладным.

Роспуск ивовых листочков обещает теплую и ясную погоду.

Если в этот день сухо, то урожай зерновых будет плохим.

Если береза уже распустила листья, через несколько дней температура поднимется выше 10 градусов.

Погода на 11 апреля прогнозирует такую же погоду на 11 октября.

У кого День ангела 11 апреля

11 апреля День ангела по новому стилю отмечают:

Антип

Иван

Яков

По старому стилю именины у: