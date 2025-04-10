Свято сьогодні, 10 квітня: що не можна робити, у кого День ангела, прикмети та традиції

Що за церковне свято сьогодні

10 квітня шанується пам'ять благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

Святий Петро Конашевич-Сагайдачний - визначний український гетьман, політик, дипломат і благодійник, канонізований у 2020 році. Народився 11 травня 1575 року в селі Кульчиці на Львівщині в православній родині шляхетного походження. Ім’я "Конашевич" походить від імені батька - Конаш.

Гетьманом його обрали трохи після тридцяти років, і він першим почав офіційно іменуватися Гетьманом Запорозьким. Він домігся права для українського населення вільно обирати віросповідання та скасував польський контроль над козаками. Сагайдачний успішно керував військовими походами проти Османської імперії, Кримського ханства і Московії.

Був щедрим меценатом православних братств і шкіл, підтримав Київське братство разом з усім Військом Запорозьким. У 1620 році він запросив до Києва Патріарха Єрусалимського Феофана III, що сприяло відновленню православної ієрархії.

Помер 7 квітня 1622 року від поранення, отриманого в Хотинській битві. Перед смертю заповів усе своє майно на підтримку церков, шкіл та шпиталів. Його поховали з великими почестями у Богоявленській церкві в Києві. Православна Церква України вшановує його як благовірного правителя і захисника віри.

Гетьман Петро Сагайдачний (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 10 квітня

Сьогодні слід утриматися від лайки та образливих слів, адже вважається, що злі слова можуть повернутися до людини з бідою.

Народні традиції радять не влаштовувати цього дня гучних розваг і не танцювати, бо це може накликати сум і сльози.

Вживання алкоголю в цей день забороняється, оскільки він притуплює розум і віддаляє людину від духовного очищення.

За повір’ями, робити цього дня пропозицію одруження - погана прикмета, бо почуття можуть згаснути дуже швидко.

Уникали і вечірок, бо вважалося, що веселощі в святий день можуть обернутися сумними подіями в житті.

Народні прикмети і традиції 10 квітня

Якщо помітно дрібних павуків, що повзають навесні, це ознака настання справжнього тепла.

Коли зранку світить яскраве сонце, це добрий знак: час вирушати до городу й братися за весняні роботи.

Якщо під час сходу сонця видно туман, варто чекати рясного врожаю ягід і фруктів улітку.

Коли сороки сидять високо на деревах 10 квітня, це означає, що зима відступає й скоро стане тепліше.

У кого День ангела 10 квітня

10 квітня іменини відзначають: