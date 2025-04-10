Праздник сегодня, 10 апреля: что нельзя делать, у кого День ангела, приметы и традиции

10 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). До конца года остается 265 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 10 апреля и у кого День ангела.
10 апреля почитается память благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
Святой Петр Конашевич-Сагайдачный - выдающийся украинский гетман, политик, дипломат и благотворитель, канонизированный в 2020 году. Родился 11 мая 1575 года в селе Кульчицы на Львовщине в православной семье благородного происхождения. Имя "Конашевич" происходит от имени отца - Конаш.
Гетманом его избрали чуть после тридцати лет, и он первым начал официально именоваться Гетманом Запорожским. Он добился права для украинского населения свободно выбирать вероисповедание и отменил польский контроль над казаками. Сагайдачный успешно руководил военными походами против Османской империи, Крымского ханства и Московии.
Был щедрым меценатом православных братств и школ, поддержал Киевское братство вместе со всем Войском Запорожским. В 1620 году он пригласил в Киев Патриарха Иерусалимского Феофана III, что способствовало восстановлению православной иерархии.
Умер 7 апреля 1622 года от ранения, полученного в Хотинской битве. Перед смертью завещал все свое имущество на поддержку церквей, школ и госпиталей. Его похоронили с большими почестями в Богоявленской церкви в Киеве. Православная Церковь Украины чтит его как благоверного правителя и защитника веры.
Сегодня следует воздержаться от ругани и оскорбительных слов, ведь считается, что злые слова могут вернуться к человеку с бедой.
Народные традиции советуют не устраивать в этот день громких развлечений и не танцевать, потому что это может навлечь печаль и слезы.
Употребление алкоголя в этот день запрещается, поскольку он притупляет разум и отдаляет человека от духовного очищения.
По поверьям, делать в этот день предложение руки и сердца - плохая примета, потому что чувства могут угаснуть очень быстро.
Избегали и вечеринок, так как считалось, что веселье в святой день может обернуться печальными событиями в жизни.
10 апреля именины отмечают:
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.