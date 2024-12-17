Свято без підборів: стилістка показала зручне взуття для корпоративу чи вечірки на Новий рік 2025

Напередодні новорічних вечірок і корпоративів чимало модниць вже зайнялися пошуками тієї самої сукні, а також взуття та аксесуарів. Дехто традиційно обирає вбрання червоного кольору, проте можна поекспериментувати з іншими відтінками.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост Олени Шевченко вирішило розповісти, як за допомогою взуття зробити лук не тільки стильним, але й зручним.

"Щороку напередодні свят у мене виникає одна й та сама проблема: я не можу носити підбори. І хоча я завжди обожнювала, який вигляд вони мають у святкових образах, щоразу закінчувалося однаково - біль, дискомфорт і думка: "Ну як без них створити святковий образ?" - зазначила в дописі стилістка.

Але сьогодні можна скласти величезну кількість стильних образів із взуттям на низькій підошві і при цьому мати стильний вигляд.

Елегантний костюм зі штанами та боа

Для новорічної ночі або корпоративу пасуватиме брючний костюм з приталеним піджаком з пір'ям на рукавах і стильними штанами з боа. Доповнити таке вбрання можна як босоніжками на підборах, так і зручними лоферами і туфлями в стилі Мері Джейн.

Варіанти для вечірки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Трикотажна сукня і довгий кардиган

Сукню з вовни завдовжки максі і кардиган можна доповнити не тільки стильними туфлями-човниками або ботильйонами на високих підборах, а й туфлями на плоскому ходу. Якщо хочете виділятися із сірої маси, підберіть балетки з леопардовим принтом.

Лук для корпоративу (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Брючний костюм і білизняний топ

У тренді - будуарна стилістика. І якщо ви поки що не готові йти на корпоратив у сукні-ночнушці, придивіться до мереживного боді або топа. Його можна поєднувати з класичним брючним костюмом, а також зручними туфлями або черевиками на шнурівці.

Варіант на вечірку або корпоратив (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Маленька чорна сукня

Чорна сукня в довжині міні - незамінний варіант, коли нічого вдягнути на побачення, вечірку або Новий рік. Доповніть образ тонкими колготками зі стразами або візерунками, невеликою сумкою, макіяжем, зачіскою і прикрасами. Не обов'язково взувати підбори, придивіться до туфель із замші на плоскому ходу і з ремінцями спереду.

Варіант на Новий рік 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Образ у червоних відтінках

Для багатьох Новий рік асоціюється з червоним кольором. Тому як варіант на вечірку - червона спідниця з паєтками та светр у тон. Доповнять лук стильні балетки зі шкіри або замші та невеликий клатч.

Новорічні образи з балетками (фото: instagram.com/purpur.stylist)