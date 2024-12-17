Праздник без каблуков: стилист показала удобную обувь для корпоратива или вечеринки на Новый год 2025
В преддверии новогодних вечеринок и корпоративов многие модницы уже занялись поисками того самого платья, а также обуви и аксессуаров. Некоторые традиционно выбирают наряды красного цвета, однако можно поэкспериментировать и с другими оттенками.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Елены Шевченко решило рассказать, как с помощью обуви сделать лук не только стильным, но и удобным.
"Каждый год накануне праздников у меня возникает одна и та же проблема: я не могу носить каблуки. И хотя я всегда обожала, как они выглядят в праздничных образах, каждый раз заканчивалось одинаково - боль, дискомфорт и мысль: "Ну как без них создать праздничный образ?" - отметила в посте стилист.
Но сегодня можно составить огромное количество стильных образов с обувью на низком ходу и при этом выглядеть стильно.
Элегантный костюм с брюками и боа
Для новогодней ночи или корпоратива подойдет брючный костюм в с приталенным пиджаком с перьями на рукавах и стильными брюками с боа. Дополнить такой наряд можно как босоножками на каблуках, так и удобными лоферами и туфлями в стиле Мери Джейн.
Варианты для вечеринки (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Трикотажное платье и длинный кардиган
Платье из шерсти в длине макси и кардиган можно дополнить не только стильными туфлями-лодочками или ботильонами на высоких каблуках, но и туфлями на плоском ходу. Если хотите выделяться из серой массы, присмотрите балетки с леопардовым принтом.
Лук для корпоратива (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Брючный костюм и бельевой топ
В тренде - будуарная стилистика. И если вы пока не готовы идти на корпоратив в платье-ночнушке, присмотрите кружевной боди или топ. Его можно сочетать с классическим брючным костюмом, а также удобными туфлями или ботинками на шнуровке.
Вариант на вечеринку или корпоратив (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Маленькое черное платье
Черное платье в длине мини - незаменимый вариант, когда нечего надеть на свидание, вечеринку или Новый год. Дополните образ тонкими колготками со стразами или узорами, небольшой сумкой макияжем, прической и украшениями. Не обязательно надевать каблука, присмотритесь к туфлям из замши на плоском ходу и с ремешками спереди.
Вариант на Новый год 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Образ в красных оттенках
Для многих Новый год ассоциируется с красным цветом. Поэтому как вариант на вечеринку - алая юбка с пайетками и свитер в тон. Дополнят лук стильные балетки из кожи или замши и небольшой клатч.
Новогодние образы с балетками (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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