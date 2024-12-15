Червоний манікюр - розкішний варіант до Різдва та Нового року: добірка святкових дизайнів

Червоний манікюр - це ідеальний вибір для святкових днів, особливо для Різдва та Нового року. Цей колір символізує пристрасть, яскравість та урочистість, що робить його чудовим акцентом для новорічних образів.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас стильні ідеї червоного манікюру у новорічній тематиці.

Класичний червоний лак

Якщо ви віддаєте перевагу мінімалізму, класичний однотонний червоний манікюр завжди актуальний. Вибирайте відтінки, які вам подобаються: від насиченого яскраво-червоного до темного бордо. Це буде виглядати елегантно та стильно, і ідеально підійде як для робочого дня, так і для вечірніх заходів.

Червоний манікюр на Новий рік 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Червоний із золотими акцентами

Золото - це символ розкоші та свята. Додайте золоті елементи на кінчики нігтів (френч у червоному та золотому виконанні), нанесіть золоту фольгу або створіть акценти за допомогою золотих блискіток. Такий манікюр виглядатиме дуже ефектно та підходить для новорічних вечірок.

Червоний із золотом (фото: instagram.com/heygreatnails, instagram.com/pop_polished)

Червоний та білий

Білий колір ідеально поєднується з червоним, створюючи свіжий та святковий образ. Спробуйте додати на нігті сніжинки, візерунки у вигляді завитків снігу або навіть мініатюрні ялинки. Цей дизайн буде особливо актуальним для Різдва.

Червоний з білим (фото: instagram.com/heygreatnails)

Червоний зі сріблом

Срібло, блискітки та стрази - чудовий додаток до червоного манікюру. Ви можете прикрасити нігті срібними лініями, створити акценти за допомогою блискучих стразів або вибрати сріблястий лак, що переливається. Такий манікюр підкреслить вашу витонченість та буде яскравою окрасою святкового образу.

Червоний із сріблом та візерунком (фото: instagram.com/heygreatnails)

Червоний манікюр із тематичними малюнками

Додайте до манікюру різдвяні чи новорічні елементи - ялинки, зірки, сніжинки, кулі тощо. Це створить унікальний та святковий образ. Можна вибрати тонкі лінії, створюючи геометричні візерунки, або яскравіші та помітніші зображення для акцентних нігтів.

Червоний манікюр із візерунками (фото: instagram.com/melanated.mani/instagram.com/nailsby.hails)

Різдвяний френч

Френч із червоними кінчиками ідеально підійде для свят. Ви можете додати золоті або срібні лінії, прикрасити нігті маленькими стразами або використати лак із блискітками для легкого сяйва.

Френч із різдвяними мотивами (фото: instagram.com/heygreatnails)

Червоний з акцентами на одному або кількох нігтях

Ви можете зробити червоний манікюр з акцентами: наприклад, на одному чи двох нігтях зробити візерунок, інкрустацію стразами, відблиски фольгою, а решту залишити однотонними. Це додасть цікавий та витончений елемент у ваш образ.

Варіант цікавого нейл-арту (фото: instagram.com/pop_polished)