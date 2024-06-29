Петра і Павла 2024: як привітати рідних та друзів

Привітання своїми словами

У День Петра і Павла хочу побажати тобі миру, радості та Божої милості. Нехай у твоїй родині завжди панує здоров'я, гармонія та любов. Нехай робота приносить задоволення, а домашні справи легко вирішуються. Бажаю щастя та процвітання в усьому!

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Нехай святі Петро і Павло принесуть тобі сьогодні багато щастя, радості та добра! Бажаю, щоб у це велике свято тебе супроводжувала удача, а всі твої плани й добрі наміри легко втілювалися в життя. Нехай Господь веде тебе правильною дорогою та у всьому допомагає!

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В день апостолів Петра і Павла бажаю вам здоров'я, добра та смиренності. Нехай святі покровителі дарують вам світлу надію і захист від будь-якого лиха.

Вітання на свято Петра і Павла (листівки: maximum.fm)

Від щирого серця вітаю з великим святом - Днем Петра і Павла! Нехай ці святі будуть надійним захистом для вашого дому і всієї родини від негараздів. Нехай Бог благословить вас на багато щасливих років, а на душі завжди буде світло, радісно і спокійно. Бажаю міцного здоров’я, чистих помислів, щирих людей поруч і справжнього кохання!

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Бажаю миру в домі, щоб всі нещастя, проблеми та негаразди обходили вас стороною. Нехай ангели оберігають вас і ваших близьких від поганих слів і злих намірів. Зі святом!

Вірші до свята Петра і Павла

З Днем апостолів святих -

Павла і Петра!

Вам бажаю благ простих -

Радості, добра.

Віра хай в серцях живе,

Прикрашає світ.

Хай в душі любов цвіте!

Зичу довгих літ!

Як красиво привітати з Днем Петра і Павла (листівки: tviysvit.com.ua)

Хай Павло разом з Петром

Вас від лих оберігають,

Дім наповнять ваш добром,

І здоров’я посилають!

Нехай апостоли святі

В майбутнє вказують дороги

Без горя, болю, сліз, війни,

Наблизять свято перемоги.

Відкриють двері в світ добра,

Де люди щирі і привітні,

Де серед розкоші тепла

Здійсняться мрії заповітні.

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Нехай біди не ступають на поріг,

Бажаю легких я у всьому доріг,

Щоб злі язики вам не шкодили,

І гості в будинок приходили.

Сім'я велика біди не дізнається,

Удача щастя обличчям нехай повертається,

Бажаю світла, щастя і добра,

В душі - спокою і тепла.

Побажання в День Петра і Павла 2024 (листівки: tviysvit.com.ua)