Петра и Павла 2024: как поздравить родных и друзей

День Петра и Павла по новому церковному календарю - 29 июня. Праздник посвящен двум известным апостолам Иисуса Христа, принявшим мученическую смерть за свою веру.
РБК-Украина (проект Styler) собрало разнообразные поздравления с праздником Петра и Павла, которые умилят каждого.
В День Петра и Павла хочу пожелать тебе мира, радости и милости Божьей. Пусть в твоей семье всегда царит здоровье, гармония и любовь. Пусть работа доставляет удовольствие, а домашние дела легко решаются. Желаю счастья и процветания во всем!
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Пусть святые Петр и Павел принесут тебе сегодня много счастья, радости и добра! Желаю, чтобы в этот большой праздник тебя сопровождала удача, а все твои планы и благие намерения легко воплощались в жизнь. Пусть Господь ведет тебя по правильному пути и во всем помогает!
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В день апостолов Петра и Павла желаю вам здоровья, добра и смирения. Пусть святые покровители дарят вам светлую надежду и защиту от всякой беды.
Поздравления на праздник Петра и Павла (открытки: maximum.fm)
От всего сердца поздравляю с большим праздником - Днем Петра и Павла! Пусть эти святые будут надежной защитой для вашего дома и всей семьи от проблем. Пусть Бог благословит вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и спокойно. Желаю крепкого здоровья, чистых помыслов, искренних людей рядом и настоящей любви!
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Желаю мира в доме, чтобы все несчастья, проблемы и проблемы обходили вас стороной. Пусть ангелы оберегают вас и ваших близких от дурных слов и злых намерений. С праздником!
З Днем апостолів святих -
Павла і Петра!
Вам бажаю благ простих -
Радості, добра.
Віра хай в серцях живе,
Прикрашає світ.
Хай в душі любов цвіте!
Зичу довгих літ!
Как красиво поздравить с Днем Петра и Павла (открытки: tviysvit.com.ua)
Хай Павло разом з Петром
Вас від лих оберігають,
Дім наповнять ваш добром,
І здоров’я посилають!
Нехай апостоли святі
В майбутнє вказують дороги
Без горя, болю, сліз, війни,
Наблизять свято перемоги.
Відкриють двері в світ добра,
Де люди щирі і привітні,
Де серед розкоші тепла
Здійсняться мрії заповітні.
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Нехай біди не ступають на поріг,
Бажаю легких я у всьому доріг,
Щоб злі язики вам не шкодили,
І гості в будинок приходили.
Сім'я велика біди не дізнається,
Удача щастя обличчям нехай повертається,
Бажаю світла, щастя і добра,
В душі - спокою і тепла.
Пожелания в День Петра и Павла 2024 (открытки: tviysvit.com.ua)
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Ого".