Петра і Павла 2024: як привітати рідних та друзів
День Петра і Павла за новим церковним календарем - 29 червня. Свято присвячене двом відомим апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свою віру.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало різноманітні привітання зі святом Петра і Павла, що розчулять кожного.
Привітання своїми словами
У День Петра і Павла хочу побажати тобі миру, радості та Божої милості. Нехай у твоїй родині завжди панує здоров'я, гармонія та любов. Нехай робота приносить задоволення, а домашні справи легко вирішуються. Бажаю щастя та процвітання в усьому!
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Нехай святі Петро і Павло принесуть тобі сьогодні багато щастя, радості та добра! Бажаю, щоб у це велике свято тебе супроводжувала удача, а всі твої плани й добрі наміри легко втілювалися в життя. Нехай Господь веде тебе правильною дорогою та у всьому допомагає!
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В день апостолів Петра і Павла бажаю вам здоров'я, добра та смиренності. Нехай святі покровителі дарують вам світлу надію і захист від будь-якого лиха.
Вітання на свято Петра і Павла (листівки: maximum.fm)
Від щирого серця вітаю з великим святом - Днем Петра і Павла! Нехай ці святі будуть надійним захистом для вашого дому і всієї родини від негараздів. Нехай Бог благословить вас на багато щасливих років, а на душі завжди буде світло, радісно і спокійно. Бажаю міцного здоров’я, чистих помислів, щирих людей поруч і справжнього кохання!
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Бажаю миру в домі, щоб всі нещастя, проблеми та негаразди обходили вас стороною. Нехай ангели оберігають вас і ваших близьких від поганих слів і злих намірів. Зі святом!
Вірші до свята Петра і Павла
З Днем апостолів святих -
Павла і Петра!
Вам бажаю благ простих -
Радості, добра.
Віра хай в серцях живе,
Прикрашає світ.
Хай в душі любов цвіте!
Зичу довгих літ!
Як красиво привітати з Днем Петра і Павла (листівки: tviysvit.com.ua)
Хай Павло разом з Петром
Вас від лих оберігають,
Дім наповнять ваш добром,
І здоров’я посилають!
Нехай апостоли святі
В майбутнє вказують дороги
Без горя, болю, сліз, війни,
Наблизять свято перемоги.
Відкриють двері в світ добра,
Де люди щирі і привітні,
Де серед розкоші тепла
Здійсняться мрії заповітні.
***
Нехай біди не ступають на поріг,
Бажаю легких я у всьому доріг,
Щоб злі язики вам не шкодили,
І гості в будинок приходили.
Сім'я велика біди не дізнається,
Удача щастя обличчям нехай повертається,
Бажаю світла, щастя і добра,
В душі - спокою і тепла.
Побажання в День Петра і Павла 2024 (листівки: tviysvit.com.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Ого".