Петра и Павла 2024: как поздравить родных и друзей

День Петра и Павла по новому церковному календарю - 29 июня . Праздник посвящен двум известным апостолам Иисуса Христа, принявшим мученическую смерть за свою веру.

Приветствие своими словами

В День Петра и Павла хочу пожелать тебе мира, радости и милости Божьей. Пусть в твоей семье всегда царит здоровье, гармония и любовь. Пусть работа доставляет удовольствие, а домашние дела легко решаются. Желаю счастья и процветания во всем!

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Пусть святые Петр и Павел принесут тебе сегодня много счастья, радости и добра! Желаю, чтобы в этот большой праздник тебя сопровождала удача, а все твои планы и благие намерения легко воплощались в жизнь. Пусть Господь ведет тебя по правильному пути и во всем помогает!

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В день апостолов Петра и Павла желаю вам здоровья, добра и смирения. Пусть святые покровители дарят вам светлую надежду и защиту от всякой беды.

Поздравления на праздник Петра и Павла (открытки: maximum.fm)

От всего сердца поздравляю с большим праздником - Днем Петра и Павла! Пусть эти святые будут надежной защитой для вашего дома и всей семьи от проблем. Пусть Бог благословит вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и спокойно. Желаю крепкого здоровья, чистых помыслов, искренних людей рядом и настоящей любви!

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Желаю мира в доме, чтобы все несчастья, проблемы и проблемы обходили вас стороной. Пусть ангелы оберегают вас и ваших близких от дурных слов и злых намерений. С праздником!

Стихи к празднику Петра и Павла

З Днем апостолів святих -

Павла і Петра!

Вам бажаю благ простих -

Радості, добра.

Віра хай в серцях живе,

Прикрашає світ.

Хай в душі любов цвіте!

Зичу довгих літ!

Как красиво поздравить с Днем Петра и Павла (открытки: tviysvit.com.ua)

Хай Павло разом з Петром

Вас від лих оберігають,

Дім наповнять ваш добром,

І здоров’я посилають!

Нехай апостоли святі

В майбутнє вказують дороги

Без горя, болю, сліз, війни,

Наблизять свято перемоги.

Відкриють двері в світ добра,

Де люди щирі і привітні,

Де серед розкоші тепла

Здійсняться мрії заповітні.

***

Нехай біди не ступають на поріг,

Бажаю легких я у всьому доріг,

Щоб злі язики вам не шкодили,

І гості в будинок приходили.

Сім'я велика біди не дізнається,

Удача щастя обличчям нехай повертається,

Бажаю світла, щастя і добра,

В душі - спокою і тепла.

Пожелания в День Петра и Павла 2024 (открытки: tviysvit.com.ua)