На свято і просто так. Готуємо по-справжньому смачний пиріг без яєць

Для того, аби приготувати смачний та бюджетний пиріг, вам знадобляться такі інгредієнти:

варення - 1 склянка (250 мілілітрів)

олія - 0,5 склянки

мінеральна вода - 120 мілілітрів

сода - 1 чайна ложка

борошно - 260 грамів

горіхи - 1 стакан.

Почнемо приготування. Змішайте з варенням олію, додайте соду та мінералку. Усе ретельно вимішайте вінчиком.

Починайте поступово додавати борошно. Якщо варення з часточками фруктів - нічого страшного, так буде ще смачніше. Коли ви ретельно вимішаєте тісто, додавайте подрібнені горіхи.

Тісто для пирога (скріншот)

Потім візьміть форму для випікання, змастіть її олією, потім присипте манкою або борошном. Виливайте тісто та відправляйте майбутній пиріг у духовку, яку потрібно попередньо розігріти до 200 градусів.

Готовий пиріг без яєць та молока (скріншот)

Пиріг пропечеться усього за 30-40 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою. Перед подачею на стіл пиріг можна прикрасити за вашим смаком. Втім, ця смакота стане вдалим доповненням до частування й без цукрової пудри та іншого.