На праздник и просто так. Готовим по-настоящему вкусный пирог без яиц

Иногда бывает так, что хочется приготовить что-нибудь вкусненькое, но бюджетное. Также бывает и так, что срочно нужно испечь праздничный пирог, а времени и продуктов дома очень мало. В обоих ситуация вас спасет этот простой рецепт.
Как быстро приготовить пирог без яиц и молока, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из YouTube-канала Ukrainian Food.
Для того чтобы приготовить вкусный и бюджетный пирог, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Начнем приготовление. Смешайте с вареньем масло, добавьте соду и минералку. Все тщательно перемешайте венчиком.
Начинайте постепенно добавлять муку. Если варенье с дольками фруктов - ничего страшного, так будет еще вкуснее. Когда вы тщательно перемешаете тесто, добавляйте измельченные орехи.
Затем возьмите форму для выпечки, смажьте ее растительным маслом, затем присыпьте манкой или мукой. Выливайте тесто и отправляйте будущий пирог в духовку, которую нужно предварительно разогреть до 200 градусов.
Пирог пропечется всего за 30-40 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. Перед подачей на стол пирог можно украсить по вашему вкусу. Впрочем, это вкуснятина станет удачным дополнением к угощению даже без сахарной пудры и прочего.
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