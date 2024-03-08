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На праздник и просто так. Готовим по-настоящему вкусный пирог без яиц

Что приготовить, если гости на пороге (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда бывает так, что хочется приготовить что-нибудь вкусненькое, но бюджетное. Также бывает и так, что срочно нужно испечь праздничный пирог, а времени и продуктов дома очень мало. В обоих ситуация вас спасет этот простой рецепт.

Как быстро приготовить пирог без яиц и молока, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из YouTube-канала Ukrainian Food.

Для того чтобы приготовить вкусный и бюджетный пирог, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • варенье - 1 стакан (250 миллилитров)
  • масло - 0,5 стакана
  • минеральная вода - 120 миллилитров
  • сода - 1 чайная кровать
  • мука - 260 граммов
  • орехи - 1 стакан.

Начнем приготовление. Смешайте с вареньем масло, добавьте соду и минералку. Все тщательно перемешайте венчиком.

Начинайте постепенно добавлять муку. Если варенье с дольками фруктов - ничего страшного, так будет еще вкуснее. Когда вы тщательно перемешаете тесто, добавляйте измельченные орехи.

Тесто для пирога (скриншот)

Затем возьмите форму для выпечки, смажьте ее растительным маслом, затем присыпьте манкой или мукой. Выливайте тесто и отправляйте будущий пирог в духовку, которую нужно предварительно разогреть до 200 градусов.

Готовый пирог без яиц и молока (скриншот)

Пирог пропечется всего за 30-40 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. Перед подачей на стол пирог можно украсить по вашему вкусу. Впрочем, это вкуснятина станет удачным дополнением к угощению даже без сахарной пудры и прочего.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как быстро приготовить вкусные соленые круассаны.

Кроме того, недавно стало известно, как сделать старинное украинское печенье Гамула.

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