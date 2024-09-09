Свято 9 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Йоаким і Анна були з видатних родів: Йоаким походив з династії Давида, а Анна з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті і славилися своєю праведністю, але довго не могли мати дітей.

Попри труднощі, Йоаким і Анна не втрачали надії і продовжували молитися. Йоаким відвідав храм у Єрусалимі з жертвою, але первосвященник відмовився її прийняти через безплідність Йоакима. Розчарований, він пішов у пустелю для молитви. Поки він молився, Анна також зверталася до Бога вдома. Їй явився ангел і сповістив, що вона народить дочку, яка стане благословенням для всього світу.

Ангел також відвідав Йоакима, наказавши йому повернутися до Єрусалиму, де він зустріне Анну. Згодом у них народилася дочка Марія, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.

Життя святих і праведних Іоакима і Анни (зображення: dzherelo.com.ua)

Що не можна робити сьогодні, 9 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Заздрити чи говорити погане про інших

Брати або давати гроші в борг.

Завтрашній день ідеально підходить для зустрічей і відвідування гостей. Це також хороший час для відновлення стосунків з людьми, з якими у вас раніше були непорозуміння.

Народні прикмети і традиції цього дня

В домі багато павутиння - буде морозна зима

Верба вже скинула листя - зима буде ранньою

Знову з’явилися комарі - до теплої зими

Пішов сніг - наступного року буде поганий врожай

Багато лушпиння на цибулі - взимку буде сніжно.

У минулі часи було заведено гасити старий вогонь у домі та запалювати новий. Також спалювали старий одяг, щоб позбутися бід і хвороб.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: