Свято 9 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 9 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих Йоакима й Анни, батьків Пресвятої Діви Марії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Йоаким і Анна були з видатних родів: Йоаким походив з династії Давида, а Анна з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті і славилися своєю праведністю, але довго не могли мати дітей.
Попри труднощі, Йоаким і Анна не втрачали надії і продовжували молитися. Йоаким відвідав храм у Єрусалимі з жертвою, але первосвященник відмовився її прийняти через безплідність Йоакима. Розчарований, він пішов у пустелю для молитви. Поки він молився, Анна також зверталася до Бога вдома. Їй явився ангел і сповістив, що вона народить дочку, яка стане благословенням для всього світу.
Ангел також відвідав Йоакима, наказавши йому повернутися до Єрусалиму, де він зустріне Анну. Згодом у них народилася дочка Марія, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.
Життя святих і праведних Іоакима і Анни (зображення: dzherelo.com.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Завтрашній день ідеально підходить для зустрічей і відвідування гостей. Це також хороший час для відновлення стосунків з людьми, з якими у вас раніше були непорозуміння.
У минулі часи було заведено гасити старий вогонь у домі та запалювати новий. Також спалювали старий одяг, щоб позбутися бід і хвороб.
Сьогодні іменини святкують: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.