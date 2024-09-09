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Свято 9 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Церковне свято 9 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 9 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих Йоакима й Анни, батьків Пресвятої Діви Марії за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Йоаким і Анна були з видатних родів: Йоаким походив з династії Давида, а Анна з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті і славилися своєю праведністю, але довго не могли мати дітей.

Попри труднощі, Йоаким і Анна не втрачали надії і продовжували молитися. Йоаким відвідав храм у Єрусалимі з жертвою, але первосвященник відмовився її прийняти через безплідність Йоакима. Розчарований, він пішов у пустелю для молитви. Поки він молився, Анна також зверталася до Бога вдома. Їй явився ангел і сповістив, що вона народить дочку, яка стане благословенням для всього світу.

Ангел також відвідав Йоакима, наказавши йому повернутися до Єрусалиму, де він зустріне Анну. Згодом у них народилася дочка Марія, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.

Життя святих і праведних Іоакима і Анни (зображення: dzherelo.com.ua)

Що не можна робити сьогодні, 9 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Лихословити і сваритися
  • Заздрити чи говорити погане про інших
  • Брати або давати гроші в борг.

Завтрашній день ідеально підходить для зустрічей і відвідування гостей. Це також хороший час для відновлення стосунків з людьми, з якими у вас раніше були непорозуміння.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • В домі багато павутиння - буде морозна зима
  • Верба вже скинула листя - зима буде ранньою
  • Знову з’явилися комарі - до теплої зими
  • Пішов сніг - наступного року буде поганий врожай
  • Багато лушпиння на цибулі - взимку буде сніжно.

У минулі часи було заведено гасити старий вогонь у домі та запалювати новий. Також спалювали старий одяг, щоб позбутися бід і хвороб.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день краси
  • День тестувальника
  • Міжнародний день судоку
  • День обізнаності про фетальний алкогольний синдром.

Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.

Також читайте, чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.

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