Праздник 9 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 9 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святых Иоакима и Анны, отцов Пресвятой Девы Марии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Иоаким и Анна были из выдающихся родов: Иоаким происходил из династии Давида, а Анна из рода первосвященника Аарона. Они жили в Назарете и славились своей праведностью, но долго не могли иметь детей.
Несмотря на трудности, Иоаким и Анна не теряли надежды и продолжали молиться. Иоаким посетил храм в Иерусалиме с жертвой, но первосвященник отказался принять ее из-за бесплодия Иоакима. Разочарованный, он удалился в пустыню для молитвы. Пока он молился, Анна тоже обращалась к Богу дома. Ей явился ангел и возвестил, что она родит дочь, которая станет благословением для всего мира.
Ангел также посетил Иоакима, приказав ему вернуться в Иерусалим, где он встретит Анну. Впоследствии у них родилась дочь Мария, ставшая Матерью Иисуса Христа.
Жизнь святых и праведных Иоакима и Анны (изображение: dzherelo.com.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Завтрашний день идеально подходит для встреч и посещения гостей. Это также хорошее время для восстановления отношений с людьми, с которыми у вас раньше были недоразумения.
В прошлые времена было принято тушить старый огонь в доме и зажигать новый. Также сжигали старую одежду, чтобы избавиться от бед и болезней.
Сегодня именины празднуют: Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.