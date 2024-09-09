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Праздник 9 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Церковный праздник 9 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 9 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святых Иоакима и Анны, отцов Пресвятой Девы Марии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Иоаким и Анна были из выдающихся родов: Иоаким происходил из династии Давида, а Анна из рода первосвященника Аарона. Они жили в Назарете и славились своей праведностью, но долго не могли иметь детей.

Несмотря на трудности, Иоаким и Анна не теряли надежды и продолжали молиться. Иоаким посетил храм в Иерусалиме с жертвой, но первосвященник отказался принять ее из-за бесплодия Иоакима. Разочарованный, он удалился в пустыню для молитвы. Пока он молился, Анна тоже обращалась к Богу дома. Ей явился ангел и возвестил, что она родит дочь, которая станет благословением для всего мира.

Ангел также посетил Иоакима, приказав ему вернуться в Иерусалим, где он встретит Анну. Впоследствии у них родилась дочь Мария, ставшая Матерью Иисуса Христа.

Жизнь святых и праведных Иоакима и Анны (изображение: dzherelo.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 9 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить и ссориться
  • Завидовать или говорить плохое о других
  • Брать или давать деньги взаймы.

Завтрашний день идеально подходит для встреч и посещения гостей. Это также хорошее время для восстановления отношений с людьми, с которыми у вас раньше были недоразумения.

Народные приметы и традиции этого дня

  • В доме много паутины - будет морозная зима
  • Ива уже сбросила листья - зима будет ранней
  • Снова появились комары - к теплой зиме
  • Ушел снег - в следующем году будет плохой урожай
  • Много шелухи на луке - зимой будет снежно.

В прошлые времена было принято тушить старый огонь в доме и зажигать новый. Также сжигали старую одежду, чтобы избавиться от бед и болезней.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день красоты
  • День тестировщика
  • Международный день судоку
  • День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать .

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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