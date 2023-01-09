Свято 9 січня: чому цей день особливий, і що заборонено робити

9 січня 2023 року вшановується пам'ять християнського мученика Стефана, який постраждав за християнську віру. В народі цей день називали Степанів день, Степанові зими.
Читайте нижче в матеріалі Styler, що можна і не можна робити в цей день.
У цей день наші предки вшановували пастухів і пригощали їх гостинцями. Також в Степанів день прийнято піклуватися про коней і давати їм смачну їжу: тоді тварини будуть здорові.
Колись Степанів день був днем найму працівників. І досі вважається, що це сприятлива дата для зміни місця роботи або прохання про підвищення.
Також у цю дату проводили обряди для захисту від пристріту і відьом. Молоді дівчата ворожили на заміжжя. Популярними були святочні ворожіння. Один зі способів: розсипати на столі насіння і попарно перераховувати зернятка. Парна кількість, значить, що в цьому році можна знайти собі пару. Якщо залишилася одна насінина, заміжжя буде ще нескоро.
Ще одна цікава традиція - частування сусідів і знайомих "колядками". Дівчата пекли пиріжки з прісного тіста і медові пряники, а потім з ними ходили в гості. Обов'язково треба було спекти кілька штук у формі різних звірів.
Степан (Стефан), Антоніна, Лука, Йосип, Давид, Олена, Тихон, Федір, Яків, Луїза, Ерік. Привітайте рідних, близьких, друзів, яких так звуть.
Раніше ми писали, коли потрібно колядувати, щедрувати та посівати.
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