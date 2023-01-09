Свято 9 січня: чому цей день особливий, і що заборонено робити

Що не можна робити 9 січня

Викидати крихти, зібрані зі столу, інакше цілий рік проведете в боргах.

Користуватися ножами - навіть хліб варто не різати, а ламати.

Відмовлятися від частувань, якщо вас запросили.

Не можна носити у кишені великі купюри.

Займатися рукоділлям, шити і в'язати.

Важливі прикмети на Степана

Якщо сильний снігопад, то влітку і восени вродять гриби і ягоди

На деревах іній - рік буде врожайним.

Якщо сонячний і морозний день, то рік вийде врожайним.

Ворони на снігу сидять, скоро буде тепло, а якщо сидять на верхівках дерев, то чекайте похолодання.

Над полем стоїть туман, чекайте на тепло.

Якщо місяць червоний, очікуйте м’якої погоди та снігу.

Чим нижче птахи на деревах сидять, тим тепліше буде наступний тиждень.

Що треба зробити

У цей день наші предки вшановували пастухів і пригощали їх гостинцями. Також в Степанів день прийнято піклуватися про коней і давати їм смачну їжу: тоді тварини будуть здорові.

Колись Степанів день був днем найму працівників. І досі вважається, що це сприятлива дата для зміни місця роботи або прохання про підвищення.

Також у цю дату проводили обряди для захисту від пристріту і відьом. Молоді дівчата ворожили на заміжжя. Популярними були святочні ворожіння. Один зі способів: розсипати на столі насіння і попарно перераховувати зернятка. Парна кількість, значить, що в цьому році можна знайти собі пару. Якщо залишилася одна насінина, заміжжя буде ще нескоро.

Ще одна цікава традиція - частування сусідів і знайомих "колядками". Дівчата пекли пиріжки з прісного тіста і медові пряники, а потім з ними ходили в гості. Обов'язково треба було спекти кілька штук у формі різних звірів.

Іменини 9 січня святкують:

Степан (Стефан), Антоніна, Лука, Йосип, Давид, Олена, Тихон, Федір, Яків, Луїза, Ерік. Привітайте рідних, близьких, друзів, яких так звуть.