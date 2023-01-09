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Праздник 9 января: почему этот день особенный, и что запрещено делать

Какой праздник 9 января (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

9 января 2023 года почитается память христианского мученика Стефана, пострадавшего за христианскую веру. В народе этот день называли Степанов день, Степановы зимы.

Читайте ниже в материале Styler, что можно и нельзя делать в этот день.

Что нельзя делать 9 января

  • Выбрасывать крошки, собранные со стола, иначе круглый год проведете в долгах.
  • Пользоваться ножами – даже хлеб следует не резать, а ломать.
  • Отказываться от угощений, если вас пригласили.
  • Нельзя носить в кармане большие купюры.
  • Заниматься рукоделием, шить и вязать.

Важные приметы на Степана

  • Если сильный снегопад, то летом и осенью уродят грибы и ягоды.
  • На деревьях иней – год будет урожайным.
  • Если солнечный и морозный день, то год получится урожайным.
  • Вороны на снегу сидят, скоро будет тепло, а если сидят на верхушках деревьев, то ждите похолодания.
  • Над полем стоит туман, ждите тепла.
  • Если луна красная, ожидайте мягкую погоду и снег.
  • Чем ниже птицы на деревьях сидят, тем теплее будет следующая неделя.

Что нужно сделать

В этот день наши предки чтили пастухов и угощали их гостинцами. Также в Степанов день принято заботиться о лошадях и давать им вкусную еду: тогда животные будут здоровы.

Когда-то день Степана был днем найма работников. До сих пор считается, что это благоприятная дата для смены места работы или просьбы о повышении.

Также в эту дату проводили обряды для защиты от сглаза и ведьм. Молодые девушки гадали на замужество. Популярны были праздничные гадания. Один из способов: рассыпать на столе семена и попарно пересчитывать зернышки. Парное количество значит, что в этом году можно найти себе пару. Если осталось одно семено, замужество будет еще нескоро.

Еще одна интересная традиция – угощение соседей и знакомых "колядками". Девушки пекли пирожки из пресного теста и медовые пряники, а затем с ними ходили в гости. Обязательно нужно было испечь несколько штук в форме разных зверей.

Именины 9 января празднуют:

Степан (Стефан), Антонина, Лука, Иосиф, Давид, Елена, Тихон, Федор, Иаков, Луиза, Эрик. Поздравьте родных, близких, друзей, которых так зовут.

Раньше мы писали, когда нужно колядовать, щедровать и посеявать.

Кроме того, читайте о самых главных праздниках, которые нас ждут в 2023 году.

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