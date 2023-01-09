Праздник 9 января: почему этот день особенный, и что запрещено делать

9 января 2023 года почитается память христианского мученика Стефана, пострадавшего за христианскую веру. В народе этот день называли Степанов день, Степановы зимы.
Читайте ниже в материале Styler, что можно и нельзя делать в этот день.
В этот день наши предки чтили пастухов и угощали их гостинцами. Также в Степанов день принято заботиться о лошадях и давать им вкусную еду: тогда животные будут здоровы.
Когда-то день Степана был днем найма работников. До сих пор считается, что это благоприятная дата для смены места работы или просьбы о повышении.
Также в эту дату проводили обряды для защиты от сглаза и ведьм. Молодые девушки гадали на замужество. Популярны были праздничные гадания. Один из способов: рассыпать на столе семена и попарно пересчитывать зернышки. Парное количество значит, что в этом году можно найти себе пару. Если осталось одно семено, замужество будет еще нескоро.
Еще одна интересная традиция – угощение соседей и знакомых "колядками". Девушки пекли пирожки из пресного теста и медовые пряники, а затем с ними ходили в гости. Обязательно нужно было испечь несколько штук в форме разных зверей.
Степан (Стефан), Антонина, Лука, Иосиф, Давид, Елена, Тихон, Федор, Иаков, Луиза, Эрик. Поздравьте родных, близких, друзей, которых так зовут.
Раньше мы писали, когда нужно колядовать, щедровать и посеявать.
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