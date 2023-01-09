Праздник 9 января: почему этот день особенный, и что запрещено делать

Что нельзя делать 9 января

Выбрасывать крошки, собранные со стола, иначе круглый год проведете в долгах.

Пользоваться ножами – даже хлеб следует не резать, а ломать.

Отказываться от угощений, если вас пригласили.

Нельзя носить в кармане большие купюры.

Заниматься рукоделием, шить и вязать.

Важные приметы на Степана

Если сильный снегопад, то летом и осенью уродят грибы и ягоды.

На деревьях иней – год будет урожайным.

Если солнечный и морозный день, то год получится урожайным.

Вороны на снегу сидят, скоро будет тепло, а если сидят на верхушках деревьев, то ждите похолодания.

Над полем стоит туман, ждите тепла.

Если луна красная, ожидайте мягкую погоду и снег.

Чем ниже птицы на деревьях сидят, тем теплее будет следующая неделя.

Что нужно сделать

В этот день наши предки чтили пастухов и угощали их гостинцами. Также в Степанов день принято заботиться о лошадях и давать им вкусную еду: тогда животные будут здоровы.

Когда-то день Степана был днем найма работников. До сих пор считается, что это благоприятная дата для смены места работы или просьбы о повышении.

Также в эту дату проводили обряды для защиты от сглаза и ведьм. Молодые девушки гадали на замужество. Популярны были праздничные гадания. Один из способов: рассыпать на столе семена и попарно пересчитывать зернышки. Парное количество значит, что в этом году можно найти себе пару. Если осталось одно семено, замужество будет еще нескоро.

Еще одна интересная традиция – угощение соседей и знакомых "колядками". Девушки пекли пирожки из пресного теста и медовые пряники, а затем с ними ходили в гости. Обязательно нужно было испечь несколько штук в форме разных зверей.

Именины 9 января празднуют:

Степан (Стефан), Антонина, Лука, Иосиф, Давид, Елена, Тихон, Федор, Иаков, Луиза, Эрик. Поздравьте родных, близких, друзей, которых так зовут.