UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Свято 8 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке церковне свято 8 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 8 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Пелагії за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Пелагія жила в IV столітті та стала прикладом істинної християнської віри та покаяння. Вона народилася в Антіохії та була відомою своїм багатством і красою.

Пелагія жила у розкоші та насолоджувалася земними радощами, поки не зустріла мудрого християнського учителя. Його слова допомогли їй зрозуміти, що багатство та задоволення - це не справжній сенс життя. Тому Пелагія вирішила відмовитися від усього цього та присвятити себе служінню Богу.

Пелагія обрала шлях чернецтва, провівши залишок життя в молитвах, строгому пості та духовних роздумах. Вона оселилася в пустелі, де жила як відлюдниця, присвячуючи себе служінню Богу. Її життя стало зразком благочестя та покаяння.

Свята Пелагія жила скромно та допомагала тим, хто потребував підтримки. Доброта та милосердя зробили її відомою, і люди часто зверталися до неї за порадою. Вона надихала інших своєю вірою, нагадуючи, що важливо відмовитися від земних радощів заради духовних цінностей.

Пелагія Антіохійська (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 8 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Лінуватися та конфліктувати
  • Розповідати про погані сни
  • Вживати алкогольні напої.

Жінкам також не рекомендується проводити занадто багато часу перед дзеркалом, оскільки вважається, що це може призвести до труднощів у особистому житті.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Хмари пливуть низько - чекайте на холод
  • На деревах ще залишилося листя - зима буде пізньою
  • Погода тепла і сонячна - затримається надовго
  • На небі яскраво мерехтять зірки - до гарної погоди.

З сьогодні моляться за порятунок душі і звільнення від залежностей. Віряни вважають, що звернення до святої Пелагеї приносить внутрішній спокій і допомагає знайти мир у важкі часи.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День юриста
  • Міжнародний день подіатрії
  • Всесвітній день восьминога
  • День сонячних посмішок.

Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла 2024 - що не можна робити і традиції свята.

Також читайте, чому темніє хрестик - що кажуть забобони і церква.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
СвятаЦерковний календар