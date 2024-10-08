Праздник 8 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Пелагия жила в IV веке и стала примером истинной христианской веры и покаяния. Она родилась в Антиохии и была известна своим богатством и красотой.

Пелагия жила в роскоши и наслаждалась земными радостями, пока не встретила мудрого христианского учителя. Его слова помогли ей понять, что богатство и удовольствие - это не настоящий смысл жизни. Поэтому Пелагия решила отказаться от всего этого и посвятить себя служению Богу.

Пелагия избрала путь монашества, проведя остаток жизни в молитвах, строгом посте и духовных размышлениях. Она поселилась в пустыне, где жила как отшельник, посвящая себя служению Богу. Ее жизнь стала образцом благочестия и покаяния.

Святая Пелагия жила скромно и помогала тем, кто нуждался в поддержке. Доброта и милосердие сделали ее известной, и люди часто обращались к ней за советом. Она вдохновляла других своей верой, напоминая, что важно отказаться от земных радостей ради духовных ценностей.

Пелагия Антиохийская (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 8 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Лениться и конфликтовать

Рассказывать о плохих снах

Употреблять алкоголь.

Женщинам также не рекомендуется проводить слишком много времени перед зеркалом, поскольку считается, что это может привести к трудностям личной жизни.

Народные приметы и традиции этого дня

Облака плывут низко - ждите холода

На деревьях еще осталась листва - зима будет поздней

Погода теплая и солнечная - задержится надолго

На небе ярко мерцают звезды - к хорошей погоде.

С сегодняшнего дня молятся за спасение души и освобождение от зависимостей. Верующие считают, что обращение к святой Пелагее приносит внутреннее спокойствие и помогает обрести мир в трудные времена.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: