Свято 8 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети
Сьогодні, 8 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Пелагії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Свята Пелагія жила в IV столітті та стала прикладом істинної християнської віри та покаяння. Вона народилася в Антіохії та була відомою своїм багатством і красою.
Пелагія жила у розкоші та насолоджувалася земними радощами, поки не зустріла мудрого християнського учителя. Його слова допомогли їй зрозуміти, що багатство та задоволення - це не справжній сенс життя. Тому Пелагія вирішила відмовитися від усього цього та присвятити себе служінню Богу.
Пелагія обрала шлях чернецтва, провівши залишок життя в молитвах, строгому пості та духовних роздумах. Вона оселилася в пустелі, де жила як відлюдниця, присвячуючи себе служінню Богу. Її життя стало зразком благочестя та покаяння.
Свята Пелагія жила скромно та допомагала тим, хто потребував підтримки. Доброта та милосердя зробили її відомою, і люди часто зверталися до неї за порадою. Вона надихала інших своєю вірою, нагадуючи, що важливо відмовитися від земних радощів заради духовних цінностей.
Пелагія Антіохійська (зображення: вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 8 жовтня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лінуватися та конфліктувати
- Розповідати про погані сни
- Вживати алкогольні напої.
Жінкам також не рекомендується проводити занадто багато часу перед дзеркалом, оскільки вважається, що це може призвести до труднощів у особистому житті.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Хмари пливуть низько - чекайте на холод
- На деревах ще залишилося листя - зима буде пізньою
- Погода тепла і сонячна - затримається надовго
- На небі яскраво мерехтять зірки - до гарної погоди.
З сьогодні моляться за порятунок душі і звільнення від залежностей. Віряни вважають, що звернення до святої Пелагеї приносить внутрішній спокій і допомагає знайти мир у важкі часи.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День юриста
- Міжнародний день подіатрії
- Всесвітній день восьминога
- День сонячних посмішок.
Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла 2024 - що не можна робити і традиції свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.