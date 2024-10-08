Свято 8 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Пелагія жила в IV столітті та стала прикладом істинної християнської віри та покаяння. Вона народилася в Антіохії та була відомою своїм багатством і красою.

Пелагія жила у розкоші та насолоджувалася земними радощами, поки не зустріла мудрого християнського учителя. Його слова допомогли їй зрозуміти, що багатство та задоволення - це не справжній сенс життя. Тому Пелагія вирішила відмовитися від усього цього та присвятити себе служінню Богу.

Пелагія обрала шлях чернецтва, провівши залишок життя в молитвах, строгому пості та духовних роздумах. Вона оселилася в пустелі, де жила як відлюдниця, присвячуючи себе служінню Богу. Її життя стало зразком благочестя та покаяння.

Свята Пелагія жила скромно та допомагала тим, хто потребував підтримки. Доброта та милосердя зробили її відомою, і люди часто зверталися до неї за порадою. Вона надихала інших своєю вірою, нагадуючи, що важливо відмовитися від земних радощів заради духовних цінностей.

Пелагія Антіохійська (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 8 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лінуватися та конфліктувати

Розповідати про погані сни

Вживати алкогольні напої.

Жінкам також не рекомендується проводити занадто багато часу перед дзеркалом, оскільки вважається, що це може призвести до труднощів у особистому житті.

Народні прикмети і традиції цього дня

Хмари пливуть низько - чекайте на холод

На деревах ще залишилося листя - зима буде пізньою

Погода тепла і сонячна - затримається надовго

На небі яскраво мерехтять зірки - до гарної погоди.

З сьогодні моляться за порятунок душі і звільнення від залежностей. Віряни вважають, що звернення до святої Пелагеї приносить внутрішній спокій і допомагає знайти мир у важкі часи.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: