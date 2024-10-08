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Праздник 8 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Вторник 08 октября 2024 06:00
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Праздник 8 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы Какой церковный праздник 8 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 8 октября, праздник - православные украинцы чтят память святой преподобной Пелагии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Пелагия жила в IV веке и стала примером истинной христианской веры и покаяния. Она родилась в Антиохии и была известна своим богатством и красотой.

Пелагия жила в роскоши и наслаждалась земными радостями, пока не встретила мудрого христианского учителя. Его слова помогли ей понять, что богатство и удовольствие - это не настоящий смысл жизни. Поэтому Пелагия решила отказаться от всего этого и посвятить себя служению Богу.

Пелагия избрала путь монашества, проведя остаток жизни в молитвах, строгом посте и духовных размышлениях. Она поселилась в пустыне, где жила как отшельник, посвящая себя служению Богу. Ее жизнь стала образцом благочестия и покаяния.

Святая Пелагия жила скромно и помогала тем, кто нуждался в поддержке. Доброта и милосердие сделали ее известной, и люди часто обращались к ней за советом. Она вдохновляла других своей верой, напоминая, что важно отказаться от земных радостей ради духовных ценностей.

Праздник 8 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Пелагия Антиохийская (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 8 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Лениться и конфликтовать
  • Рассказывать о плохих снах
  • Употреблять алкоголь.

Женщинам также не рекомендуется проводить слишком много времени перед зеркалом, поскольку считается, что это может привести к трудностям личной жизни.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Облака плывут низко - ждите холода
  • На деревьях еще осталась листва - зима будет поздней
  • Погода теплая и солнечная - задержится надолго
  • На небе ярко мерцают звезды - к хорошей погоде.

С сегодняшнего дня молятся за спасение души и освобождение от зависимостей. Верующие считают, что обращение к святой Пелагее приносит внутреннее спокойствие и помогает обрести мир в трудные времена.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День юриста
  • Международный день подиатрии
  • Всемирный день осьминога
  • День солнечных улыбок.

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 года - что нельзя делать и традиции праздника.

Также читайте, почему темнеет крестик – что говорят предрассудки и церковь.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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