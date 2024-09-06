Свято 7 вересня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий мученик Созонт був пастухом з Лікаонії (сучасна Туреччина). Глибоко віруючи в Христа, він часто ділився своїми знаннями з іншими пастухами і приводив їх до віри. Одного разу, отримавши видіння, Созонт вирушив у місто Помпеополь, де під час святкування на честь язичницького ідола він відламав його руку і роздав золото жебракам.

Цей вчинок викликав паніку серед місцевих жителів, і імператор Максиміан наказав жорстоко мучити Созонта. Його піддавали різним тортурам, поки він не віддав душу Богові близько 304 року. Тіло мученика намагалися спалити, але гроза гасила вогонь. Уночі християни поховали святого.

Мучіння Созонта (зображення: Вікіпедія)

Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці - це підготовчий день до великого свята Різдва, яке триває шість днів. Це свято присвячене пам'яті про народження Діви Марії, матері Ісуса Христа.

У цей день згадують, як Діва Марія прийшла на світ, готуючи шлях для виконання Божих обітниць порятунку людства. В храмах проводять богослужіння, на яких читають молитви, що налаштовують віряни на святкування Різдва Богородиці.

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Давати чи просити гроші в борг

Хвалитися своїми достатками.

Зазвичай завтра, перед святом Різдва Пресвятої Богородиці, прибирають у будинку, готують смачні страви та запрошують гостей. Це допомагає створити святкову атмосферу та зблизити родину.

Народні прикмети і традиції 7 вересня

Ще тримається листя на вишні - до теплої зими

Багато лушпиння на цибулі - зима буде морозною

Птахи летять високо у небі - зима буде теплою

Летять низько до землі - до холодної зими

Чисте безхмарне небо - взимку буде вітряно.

Здавна було заведено готувати страви з цибулею у цей день. Українці вірили, що завтра потрібно їсти цибулю, щоб залишатися щасливим і здоровим протягом року.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: