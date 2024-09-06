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Праздник 7 сентября: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

Церковный праздник 7 сентября 2024 года по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 7 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Созонта и предпраздник Рождества Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой мученик Созонт был пастухом из Ликаонии (современная Турция). Глубоко веруя во Христа, он часто делился знаниями с другими пастухами и приводил их к вере. Однажды, получив видение, Созонт отправился в город Помпеополь, где во время празднования в честь языческого идола он отломал его руку и раздал золото нищим.

Этот поступок вызвал панику среди местных жителей, и император Максимиан приказал жестоко мучить Созонта. Его подвергали разным пыткам, пока он не отдал душу Богу около 304 года. Тело мученика пытались сжечь, но гроза тушила огонь. Ночью христиане похоронили святого.

Мучение Созонта (изображение: Википедия)

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы - это подготовительный день к великому празднику Рождества, который длится шесть дней. Этот праздник посвящен памяти о рождении Девы Марии, матери Иисуса Христа.

В этот день вспоминают, как Дева Мария пришла в мир, готовя путь для выполнения Божьих обетов спасения человечества. В храмах совершаются богослужения, на которых читают молитвы, которые настраивают верующие на празднование Рождества Богородицы.

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Давать или просить деньги взаймы
  • Хвастаться своими изобилиями.

Обычно завтра перед праздником Рождества Пресвятой Богородицы убирают в доме, готовят вкусные блюда и приглашают гостей. Это помогает создать праздничную атмосферу и сблизить семью.

Народные приметы и традиции 7 сентября

  • Еще держатся листья на вишне - к теплой зиме
  • Много шелухи на луке - зима будет морозной
  • Птицы летят высоко в небе - зима будет теплой
  • Летят низко к земле - к холодной зиме
  • Чистое безоблачное небо - зимой будет ветрено.

Наши предки приготовили блюда с луком в этот день. Украинцы верили, что завтра нужно есть лук, чтобы оставаться счастливым и здоровым в течение года.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День военной разведки Украины
  • Международный день чистого воздуха для голубого неба
  • Всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшенна
  • Международный день бекона
  • Международный день стервятника.

Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре: когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, как правильно молиться к своему ангелу-хранителю и сильным текстам на каждый день.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.

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