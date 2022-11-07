ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свято 7 листопада: що краще не робити в цей день, щоб не була лиха

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 06:00
Свято 7 листопада: що краще не робити в цей день, щоб не була лиха Фото: Яке свято 7 листопада (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

7 листопада за православним календарем вшановується пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія, які віддали своє життя за віру. В народі цей день називають "дідівські плачі". Його вважають найневдалішим в листопаді.

Що можна і не можна робити в цей день, кого треба привітати - нижче в матеріалі Styler.

День Ангела святкують:

Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін.

Традиції цього дня

7 листопада наші пращури часто присвячували пам'яті своїх рідних та близьких. У цей день ходили на цвинтар, прибирали могили і запалювали там церковну свічку.

Удома варто накрити стіл з найулюбленішими стравами ваших померлих родичів і пом'янути.

Важливо допомогти сьогодні сиротам та знедоленим. Крім того важливо просити вибачення у всіх, кого ви могли образити. Тоді ви зможете зустріти зиму з чистим серцем.

Що не можна робити

  • Говорити погано про своїх померлих родичів.
  • Голосно веселитися, сміятися і влаштовувати гучні гуляння, адже можна накликати лихо.
  • Плакати в подушку або біля дзеркала - це до нещастя
  • Лукавити і лаятися, ображати і злитися на людей.- щоб не було неприємностей.

Людям, які чим-небудь торгують, не можна їсти хліб. Вірили, що, порушивши заборону, можна позбутися покупців.

Якщо в цей день відмовити жебракові або знедоленому в проханні, то можна накликати на себе горе.

Прикмети на 7 листопада

  • Якщо зірки тьмяно світяться, то буде холодний і непогожий день.
  • Якщо пішов дощ, то чекай негоди.
  • Коли сніг сьогодні випав, то зима буде сніжною.
  • Туман вранці віщує відлигу.
  • Якщо на деревах ще багато листя, то зима буде затяжною.
  • Ворони сидять на деревах і не спускаються на землю - до сильного вітру.

Раніше ми писали, які свята ми відзначимо у листопаді 2022, і чи будуть додаткові вихідні.

Також читайте про дивакуваті, незвичні й цікаві свята, які відзначають у листопаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україні свято