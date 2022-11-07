Праздник 7 ноября: что лучше не делать в этот день, чтобы не было беды
7 ноября по православному календарю почитается память мучеников Маркияна и Мартирия, отдавших свою жизнь за веру. В народе этот день называют "дедовские плачи". Его считают самым неудачным в ноябре.
Что можно и нельзя делать в этот день, кого нужно поздравить – ниже в материале Styler.
День Ангела празднуют:
Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин.
Традиции этого дня
7 ноября наши предки часто посвящали памяти своих родных и близких. В этот день ходили на кладбище, убирали могилы и зажигали церковную свечу.
Дома стоит накрыть стол с любимыми блюдами ваших умерших родственников и помянуть.
Важно помочь сегодня сиротам и отверженным. Кроме того, важно просить прощения у всех, кого вы могли обидеть. Тогда вы сможете встретить зиму с чистым сердцем.
Что нельзя делать
- Говорить плохо о своих умерших родственниках.
- Громко веселиться, смеяться и устраивать громкие гуляния, ведь можно навлечь беду.
- Плакать в подушку или у зеркала – это к несчастью
- Лукавить и ругаться, оскорблять и злиться на людей – чтобы не было неприятностей.
Людям, чем-либо торгующим, нельзя есть хлеб. Верили, что, нарушив запрет, можно избавиться от покупателей.
Если в этот день отказать нищему или отверженному в просьбе, то можно навлечь на себя горе.
Приметы на 7 ноября
- Если звезды тускло светятся, то будет холодный и ненастный день.
- Если дождь, то жди непогоды.
- Когда снег сегодня выпал, то зима будет снежной.
- Туман утром предвещает оттепель.
- Если на деревьях много листьев, то зима будет затяжной.
- Вороны сидят на деревьях и не спускаются на землю – к сильному ветру.
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