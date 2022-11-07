Праздник 7 ноября: что лучше не делать в этот день, чтобы не было беды

7 ноября по православному календарю почитается память мучеников Маркияна и Мартирия, отдавших свою жизнь за веру. В народе этот день называют "дедовские плачи". Его считают самым неудачным в ноябре.

Что можно и нельзя делать в этот день, кого нужно поздравить – ниже в материале Styler.

День Ангела празднуют:

Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин.

Традиции этого дня

7 ноября наши предки часто посвящали памяти своих родных и близких. В этот день ходили на кладбище, убирали могилы и зажигали церковную свечу.

Дома стоит накрыть стол с любимыми блюдами ваших умерших родственников и помянуть.

Важно помочь сегодня сиротам и отверженным. Кроме того, важно просить прощения у всех, кого вы могли обидеть. Тогда вы сможете встретить зиму с чистым сердцем.

Что нельзя делать

Говорить плохо о своих умерших родственниках.

Громко веселиться, смеяться и устраивать громкие гуляния, ведь можно навлечь беду.

Плакать в подушку или у зеркала – это к несчастью

Лукавить и ругаться, оскорблять и злиться на людей – чтобы не было неприятностей.

Людям, чем-либо торгующим, нельзя есть хлеб. Верили, что, нарушив запрет, можно избавиться от покупателей.

Если в этот день отказать нищему или отверженному в просьбе, то можно навлечь на себя горе.

Приметы на 7 ноября