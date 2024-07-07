Свято 7 липня: що не можна робити в день ікони Матері Божої Неустанної Помочі, прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Сьогоднішнє свято призначене іконі Матері Божої Неустанної Помочі. Греко-католики відзначають його щороку в першу неділю липня. Це зображення, відома також як "Ікона Божої Матері Неустанної Допомоги", є однією з найвідоміших ікон Діви Марії в християнському світі.

Зображення має візантійське походження і датується приблизно XIV століттям. Створена, ймовірно, в Константинополі (нині Стамбул), ікона була привезена до Риму, де в 1499 році її встановили у церкві Святого Матвія.

У 1866 році папа Пій IX передав ікону редемптористам (Конгрегація Найсвятішого Ізбавителя), які встановили її в церкві Святого Альфонса на Есквілінському пагорбі в Римі.

Далі відбулося розповсюдження культу Матері Божої Неустанної Помочі по всьому світу. Редемптористи заснували безліч парафій та шкіл, присвячених Діві Марії.

Ікона зображає Богородицю, яка тримає на руках Немовля Ісуса. Жінка одягнена в червоне і синє вбрання, прикрашене золотими орнаментами. На голові у неї корона, оздоблена коштовностями, а обличчя випромінює м'якість і співчуття.

Ісус тримається за руку Марії і спостерігає за архангелами Михаїлом і Гавриїлом, які зображені у верхніх кутах ікони. Вони тримають інструменти Страстей Христових: хрест, цвяхи та спис, які символізують роль у божественному плані спасіння людей.

Ікона часто асоціюється з темами покаяння і спасіння, надаючи вірянам надію на милість та благословення.

Ікона Матері Божої Неустанної Помочі (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 7 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Відмовляти в допомозі

Обманювати - повернеться до вас

Лінуватися або нехтувати домашньою роботою

Носити будь-які прикраси

Займатися пранням - може призвести до бідності

Купатися у річках та озерах.

Вважається, що сон, який ви побачили в ніч проти 7 липня, підкаже розв'язання проблем. Тому важливо звернути особливу увагу на нього. Якщо вам наснилося багато різних людей уві сні, то це передбачає успіх у важливій справі.

Народні прикмети і традиції цього дня

Іде дощ - урожай буде поганим

З самого ранку павуки плетуть патину - до спеки

Опади зранку - така погода затримається на декілька днів

Висока вологість повітря - до поганого врожаю на полях.

У цей день наші предки намагалися багато працювати. Символом цього дня вважається дуб, раніше існувала традиція сидіти під цим деревом, щоб набратися сил на весь наступний рік.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Павло, Сергій, Герман, Лук'ян, Остап, Євдокія, Єфросинія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: