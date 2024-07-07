Свято 7 липня: що не можна робити в день ікони Матері Божої Неустанної Помочі, прикмети

Сьогодні, 7 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять ікони Матері Божої Неустанної Помочі за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Сьогоднішнє свято призначене іконі Матері Божої Неустанної Помочі. Греко-католики відзначають його щороку в першу неділю липня. Це зображення, відома також як "Ікона Божої Матері Неустанної Допомоги", є однією з найвідоміших ікон Діви Марії в християнському світі.
Зображення має візантійське походження і датується приблизно XIV століттям. Створена, ймовірно, в Константинополі (нині Стамбул), ікона була привезена до Риму, де в 1499 році її встановили у церкві Святого Матвія.
У 1866 році папа Пій IX передав ікону редемптористам (Конгрегація Найсвятішого Ізбавителя), які встановили її в церкві Святого Альфонса на Есквілінському пагорбі в Римі.
Далі відбулося розповсюдження культу Матері Божої Неустанної Помочі по всьому світу. Редемптористи заснували безліч парафій та шкіл, присвячених Діві Марії.
Ікона зображає Богородицю, яка тримає на руках Немовля Ісуса. Жінка одягнена в червоне і синє вбрання, прикрашене золотими орнаментами. На голові у неї корона, оздоблена коштовностями, а обличчя випромінює м'якість і співчуття.
Ісус тримається за руку Марії і спостерігає за архангелами Михаїлом і Гавриїлом, які зображені у верхніх кутах ікони. Вони тримають інструменти Страстей Христових: хрест, цвяхи та спис, які символізують роль у божественному плані спасіння людей.
Ікона часто асоціюється з темами покаяння і спасіння, надаючи вірянам надію на милість та благословення.
Ікона Матері Божої Неустанної Помочі (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Вважається, що сон, який ви побачили в ніч проти 7 липня, підкаже розв'язання проблем. Тому важливо звернути особливу увагу на нього. Якщо вам наснилося багато різних людей уві сні, то це передбачає успіх у важливій справі.
У цей день наші предки намагалися багато працювати. Символом цього дня вважається дуб, раніше існувала традиція сидіти під цим деревом, щоб набратися сил на весь наступний рік.
Сьогодні іменини святкують: Павло, Сергій, Герман, Лук'ян, Остап, Євдокія, Єфросинія.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.