Праздник 7 июля: что нельзя делать в день иконы Матери Божьей Неустанной Помощи, приметы

Сегодня, 7 июля, праздник - православные украинцы чтят память иконы Матери Божьей Неустанной Помощи по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Сегодняшний праздник назначен иконе Матери Божьей Неустанной Помощи. Греко-католики отмечают его каждый год в первое воскресенье июля. Это изображение, известная также как "Икона Божией Матери Неустанной Помощи", является одной из самых известных икон Девы Марии в христианском мире.
Изображение имеет византийское происхождение и датируется примерно XIV веком. Созданная, вероятно, в Константинополе (ныне Стамбул), икона была доставлена в Рим, где в 1499 году ее установили в церкви Святого Матфея.
В 1866 году папа Пий IX передал икону редемптористам (Конгрегация Святейшего Избавителя), установивших ее в церкви Святого Альфонса на Эсквилинском холме в Риме.
Далее последовало распространение культа Матери Божьей Неустанной Помощи по всему миру. Редемптористы основали множество приходов и школ, посвященных Деве Марии.
Икона изображает Богородицу, держащую на руках Младенца Иисуса. Женщина одета в красный и синий наряд, украшенный золотыми орнаментами. На голове у нее корона, украшенная драгоценностями, а лицо излучает мягкость и сочувствие.
Иисус держится за руку Марии и наблюдает за архангелами Михаилом и Гавриилом, изображенными в верхних углах иконы. Они держат инструменты Страстей Христовых: крест, гвозди и копье, символизирующие роль в божественном плане спасения людей.
Икона часто ассоциируется с темами покаяния и спасения, придавая верующим надежду на милость и благословение.
Икона Матери Божией Неустанной Помощи (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Считается, что сон, который вы увидели в ночь на 7 июля, подскажет решение проблем. Поэтому важно обратить особое внимание на него. Если вам приснилось много разных людей во сне, это предполагает успех в важном деле.
Наши предки старались много работать. Символом этого дня считается дуб, ранее существовавшая традиция сидеть под этим деревом, чтобы набраться сил на следующий год.
Сегодня именины празднуют: Павел, Сергей, Герман, Лукьян, Остап, Евдокия, Ефросинья.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.