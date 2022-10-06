Свято 6 жовтня: що сьогодні не можна робити, у кого день ангела

6 жовтня відзначається церковне свято Зачаття Іоанна Предтечі, а також день пам'яті мучениці Іраїди.
У матеріалі Styler читайте про всі традиції та заборони цього свята, а також у кого день ангела.
Це православне свято було встановлено близько 5 століття на честь зачаття пророка Іоанна Предтечі. Іоанн Хреститель народився, коли його батьки, священик Захарія та праведна Єлисавета були вже в похилому віці. У них довго не було дітей, але якось Захарії з'явився архангел Гавриїл і повідомив, що у нього народиться син, який "буде великий перед Господом".
Якось прийшовши до джерела за водою, свята діва Іраїда побачила корабель, заповнений жінками та чоловіками в ланцюгах. То були ченці, священнослужителі та прості люди, схоплені за християнське віросповідання. Іраїда в ту ж мить побажала приєднатися до них.
На кораблі вона хрестилася і отримала ім'я Раїса. Після прибуття судна до міста Антиполь в Єгипті її стратили. Слідом за нею ту саму долю взяли всі в'язні.
Цього дня господині готують картопляне пюре та смажать зрази. Цього дня намагалися триматися подалі від невдах та нещасних людей. Вважалося, що від них можна заразитися невдачливістю. У цю дату зазвичай ворожили.
День ангела відзначають Артур, Андрій, Іраїда, Раїса, Іван, Петро, Микола та Інокентій.
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