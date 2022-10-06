Праздник 6 октября: что сегодня нельзя делать, у кого день ангела

6 октября отмечается церковный праздник Зачатие Иоанна Предтечи, а также день памяти мученицы Ираиды.
В материале Styler читайте обо всех традициях и запретах этого праздника, а также у кого день ангела.
Этот православный праздник был установлен около 5 века в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель родился, когда его родители, священник Захария и праведная Елисавета были уже в преклонном возрасте. У них долго не было детей, но однажды Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что у него родится сын, который "будет велик пред Господом".
Придя однажды к источнику за водой, святая дева Ираида увидела корабль, заполненный женщинами и мужчинами в цепях. То были монахи, священнослужители и простые люди, схваченные за христианское вероисповедание. Ираида в ту же минуту пожелала присоединиться к ним.
На корабле она крестилась и получила имя Раиса. По прибытии судна в город Антиполь в Египте, ее первую предали пыткам и истязаниям, после чего казнили. Вслед за ней ту же участь приняли все узники.
В этот день хозяйки готовят картофельное пюре и жарят зразы. В этот день старались держаться подальше от неудачников и несчастных людей. Считалось, что от них можно заразиться неудачливостью. В эту дату обычно гадали.
День ангела отмечают Артур, Андрей, Ираида, Раиса, Иван, Петр, Николай и Иннокентий.
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