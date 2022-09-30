Готуємося до Покрови 2022: коли відзначати і що треба встигнути зробити

У жовтні українці відзначать дуже важливе свято християнське і народне свято - Покрову Пресвятої Богородиці. Це давнє свято, яке має усталені традиції, звичаї і заборони.

Що можна і не можна робити в цей день, коли відзначати - читайте нижче у нашому матеріалі Styler.

Дата і пов'язані з Покровою свята

Цей свято відзначається щорічно 14 жовтня. З 1999 року у свято Покрови в Україні відзначають також День українського козацтва.

З 2014 року указом президента на свято Покрови призначено державне свято - День захисників і захисниць України. А з 2015-го року цей день став вихідним.

Цього року через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня. 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року, тож поки додаткових днів для відпочинку в нашому календарі не буде.

З чим пов'язана Покрова

За легендою, під час облоги Константинополя ворогами 910 року, жителі зібралися в храмі на всеношну і молилися Господу про порятунок, сподіваючись на диво. Саме там святий подвижник Андрій Юродивий побачив у небі Матір Божу із сонмом святих.

Пресвята Богородиця з’явилася жителям міста та опустила додолу омофор (покривало у вигляді широкого шарфа, котре звичайно жінки носили навколо шиї), взявши їх під свій захист. Після цього війська противника відступили, а місто було врятоване.

Богородицю вважали своєю заступницею запорозькі козаки. Для запорожців Покрова була найбільшим святом. Цього дня на Січі відбувалися вибори нового отамана.

Фото: Богородиця - покровителька українських воїнів освячена Митрополитом Епіфанієм у 2017 році (Вікіпедія)

Що треба зробити до свята, важливі традиції

Для українців Покрова була важливим осіннім святом, пов'язаним із завершенням хлібогосподарських робіт і початком зими.

Колись до Покрови селяни почали готуватися до морозів: вперше після літа протоплювали піч, утеплювали оселю, закінчували випас худоби.

Проводилися також обряди-обереги:

Наприклад, спалювалися старі солом'яні матраси, а дітей обливали водою через решето, щоб не хворіли.

Крім того, спалювали старий одяг, взуття. Такий обряд мав прискорити "ходу через зиму".

Щоб усі члени сім'ї були здоровими, на Покрову старша жінка в родині брала вишитого рушника, що був над іконою Богородиці, і розвішувала його над вхідними дверима.

Починаючи зі свята молодь на вечорниці збиралася по хатах. Тоді ж починали засилати старостів і дівчата просили у Богородиці гарного чоловіка: "Мати - Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду".

Що ще зробити на Покрову Пресвятої Богородиці:

Спечіть млинці і почастуйте ними не тільки рідних і друзів, але і домового, щоб він не чудив цілий рік.

Влаштуйте ввечері застілля - радійте, веселіться, але пам'ятайте про міру. Поділіться частуванням з нужденними - вам буде благо.

Вибачте всім людям, на яких є образа. Це дасть звільнення від негативу і приверне у ваше життя хороших людей, події і настрій.

Раніше з Покрова починалися весілля. А щоб сімейне життя було вдалим, молоді люди йшли до церкви і ставили свічку біля ікони.

Що строго заборонено робити на Покров

Дуже важливо в цей день не сумувати. Вважається, що поганий настрій і смуток може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки - чим веселіше ви проведете свято, тим щасливіше будете.

Ще одним важливим табу на свято є відмова в гостинності. Якщо до вас прийшли гості - почастуйте їх якомога багатше. Чим пишніше стіл - тим більше достатку протягом року.

Також 14 жовтня не можна робити таке: