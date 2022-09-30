ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємося до Покрови 2022: коли відзначати і що треба встигнути зробити

Новость на русском →
П'ятниця 30 вересня 2022 17:39
Готуємося до Покрови 2022: коли відзначати і що треба встигнути зробити Колаж РБК-Україна: Як правильно святкувати Покрови
Автор: Світлана Мащенко

У жовтні українці відзначать дуже важливе свято християнське і народне свято - Покрову Пресвятої Богородиці. Це давнє свято, яке має усталені традиції, звичаї і заборони.

Що можна і не можна робити в цей день, коли відзначати - читайте нижче у нашому матеріалі Styler.

Дата і пов'язані з Покровою свята

Цей свято відзначається щорічно 14 жовтня. З 1999 року у свято Покрови в Україні відзначають також День українського козацтва.

З 2014 року указом президента на свято Покрови призначено державне свято - День захисників і захисниць України. А з 2015-го року цей день став вихідним.

Цього року через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня. 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року, тож поки додаткових днів для відпочинку в нашому календарі не буде.

З чим пов'язана Покрова

За легендою, під час облоги Константинополя ворогами 910 року, жителі зібралися в храмі на всеношну і молилися Господу про порятунок, сподіваючись на диво. Саме там святий подвижник Андрій Юродивий побачив у небі Матір Божу із сонмом святих.

Пресвята Богородиця з’явилася жителям міста та опустила додолу омофор (покривало у вигляді широкого шарфа, котре звичайно жінки носили навколо шиї), взявши їх під свій захист. Після цього війська противника відступили, а місто було врятоване.

Богородицю вважали своєю заступницею запорозькі козаки. Для запорожців Покрова була найбільшим святом. Цього дня на Січі відбувалися вибори нового отамана.

Готуємося до Покрови 2022: коли відзначати і що треба встигнути зробити

Фото: Богородиця - покровителька українських воїнів освячена Митрополитом Епіфанієм у 2017 році (Вікіпедія)

Що треба зробити до свята, важливі традиції

Для українців Покрова була важливим осіннім святом, пов'язаним із завершенням хлібогосподарських робіт і початком зими.

Колись до Покрови селяни почали готуватися до морозів: вперше після літа протоплювали піч, утеплювали оселю, закінчували випас худоби.

Проводилися також обряди-обереги:

  • Наприклад, спалювалися старі солом'яні матраси, а дітей обливали водою через решето, щоб не хворіли.
  • Крім того, спалювали старий одяг, взуття. Такий обряд мав прискорити "ходу через зиму".
  • Щоб усі члени сім'ї були здоровими, на Покрову старша жінка в родині брала вишитого рушника, що був над іконою Богородиці, і розвішувала його над вхідними дверима.

Починаючи зі свята молодь на вечорниці збиралася по хатах. Тоді ж починали засилати старостів і дівчата просили у Богородиці гарного чоловіка: "Мати - Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду".

Що ще зробити на Покрову Пресвятої Богородиці:

  • Спечіть млинці і почастуйте ними не тільки рідних і друзів, але і домового, щоб він не чудив цілий рік.
  • Влаштуйте ввечері застілля - радійте, веселіться, але пам'ятайте про міру. Поділіться частуванням з нужденними - вам буде благо.
  • Вибачте всім людям, на яких є образа. Це дасть звільнення від негативу і приверне у ваше життя хороших людей, події і настрій.
  • Раніше з Покрова починалися весілля. А щоб сімейне життя було вдалим, молоді люди йшли до церкви і ставили свічку біля ікони.

Що строго заборонено робити на Покров

Дуже важливо в цей день не сумувати. Вважається, що поганий настрій і смуток може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки - чим веселіше ви проведете свято, тим щасливіше будете.

Ще одним важливим табу на свято є відмова в гостинності. Якщо до вас прийшли гості - почастуйте їх якомога багатше. Чим пишніше стіл - тим більше достатку протягом року.

Також 14 жовтня не можна робити таке:

  • важко працювати, займатися господарством, прибиранням, пранням, готуванням складних страв,
  • займатися ремонтом, будівництвом,
  • лаятися, свариться, матюкатися,
  • зловживати спиртним,
  • позичати або просити в борг,
  • дівчатам - відмовляти сватам - інакше наречених чекатиме ще три роки,
  • стригти волосся, нігті, бороду, а також митися - зробіть це напередодні.

Раніше ми писали, які свята і вихідні ми відзначимо у жовтні 2022.

Також читайте, як святкувати і що заборонено робити на свято Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

Читайте РБК-Україна в Google News
свята Свята в Україні