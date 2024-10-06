Свято 6 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Тома був одним із 12 апостолів, покликаних Ісусом під час його земного служіння. Як і інші учні, він залишив своє звичне життя, щоб слідувати за Христом.

Найбільш відомий епізод із життя апостола - це його сумніви щодо Воскресіння Ісуса. Коли інші апостоли свідчили про диво, Тома не повірив, поки не побачив і не доторкнувся до ран Спасителя власними очима. Цей епізод став символом непростої, але глибокої віри в божественність Христа.

Після Воскресіння Тома став активно проповідувати християнство, зазвичай в Індії. За переказами, там він заснував церкву, де почало з’являтися безліч чудес. Його життя є прикладом відданості вірі, а мученицька смерть - символом готовності віддати своє життя за Христа.

Переконання святого Томи, Рембрандт (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 6 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Скаржитися на долю

Лінуватися або багато їсти

Відмовляти в допомозі.

З давніх часів у цей день завершувалися всі польові та городні роботи. На сніданок обов’язково подавали шматок хліба, адже вірили, що це забезпечить достаток і добробут у родині.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку стоїть густий туман - до багатого врожаю

Виріс високий бур'ян - взимку буде багато снігу

Мало грибів у лісі - зима буде суворою

На вулиці немає вітру - до холодної погоди.

У цей день українці активно готувалися до зими, поповнюючи запаси продуктів. Віряни зверталися з молитвами до святого апостола, просячи благословення і щастя. Обов’язково треба спекти коровай, і пригостити шматочком хвору людину - це допоможе йому скоріше одужати.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Макар, Ян.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: