Праздник 6 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Фома был одним из 12 апостолов, призванных Иисусом во время его земного служения. Как и другие ученики, он оставил свою привычную жизнь, чтобы следовать за Христом.

Наиболее известный эпизод из жизни апостола - это его сомнения по поводу Воскрещения Иисуса. Когда другие апостолы свидетельствовали о чуде, Тома не поверил, пока не увидел и не прикоснулся к ранам Спасителя своими глазами. Этот эпизод стал символом непростой, но глубокой веры в божественность Христа.

После Воскресения Тома стал активно проповедовать христианство, зачастую в Индии. По преданию, там он основал церковь, где стало появляться множество чудес. Его жизнь является примером преданности вере, а мученическая смерть - символом готовности отдать свою жизнь за Христа.

Убеждение святого Фомы, Рембрандт (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 6 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Жаловаться на судьбу

Лениться или много есть

Отказывать в помощи.

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. На завтрак обязательно подавали кусок хлеба, верили, что это обеспечит достаток и благополучие в семье.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром стоит густой туман - ко богатому урожаю

Вырос высокий сорняк - зимой будет много снега

Мало грибов в лесу - зима будет суровой

На улице нет ветра - к холодной погоде.

В этот день украинская активно готовились к зиме, пополняя запасы продуктов. Верующие обращались с молитвами к святому апостолу, прося благословения и счастья. Обязательно нужно испечь каравай, и угостить кусочком больного человека - это поможет ему поскорее поправиться.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Макар, Ян.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: