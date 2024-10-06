Праздник 6 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 6 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Фомы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Фома был одним из 12 апостолов, призванных Иисусом во время его земного служения. Как и другие ученики, он оставил свою привычную жизнь, чтобы следовать за Христом.
Наиболее известный эпизод из жизни апостола - это его сомнения по поводу Воскрещения Иисуса. Когда другие апостолы свидетельствовали о чуде, Тома не поверил, пока не увидел и не прикоснулся к ранам Спасителя своими глазами. Этот эпизод стал символом непростой, но глубокой веры в божественность Христа.
После Воскресения Тома стал активно проповедовать христианство, зачастую в Индии. По преданию, там он основал церковь, где стало появляться множество чудес. Его жизнь является примером преданности вере, а мученическая смерть - символом готовности отдать свою жизнь за Христа.
Убеждение святого Фомы, Рембрандт (изображение: википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. На завтрак обязательно подавали кусок хлеба, верили, что это обеспечит достаток и благополучие в семье.
В этот день украинская активно готовились к зиме, пополняя запасы продуктов. Верующие обращались с молитвами к святому апостолу, прося благословения и счастья. Обязательно нужно испечь каравай, и угостить кусочком больного человека - это поможет ему поскорее поправиться.
Сегодня именины празднуют: Иван, Макар, Ян.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовіст", Церковный календарь УПЦ, Sogodni Svyato.